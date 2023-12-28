Жителям Подмосковья перед новогодними праздниками напомнили правила газовой безопасности

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Подмосковное Министерство энергетики в преддверии новогодними праздниками напомнило жителям правил по безопасному пользованию газом.
«В морозные и ветреные дни может ухудшиться тяги в дымоходах газовых приборов из-за обледенения или задувания в них ветра. В эти дни нужно особенно тщательно проверять тягу в дымоходах перед включением газа, во время эксплуатации газовых водонагревателей и отопительных котлов», – сказали в пресс-службе ведомства.Там предупредили, что газовую плиту нельзя использовать для обогрева помещения. Запрещено также сушить над плитой вещи, так как в этом случае возможно возгорание.
«Не забывайте проверять вентиляционные каналы. Они должны быть открыты для свободного доступа, очищены от грязи и пыли. Не оставляйте без присмотра отопительные котлы более чем на 10 часов. Их отключение может привести к выходу из строя системы отопления», – предупредили в подмосковном Минэнерго.Кроме того, помещение, где установлено газовое оборудование, должно проветриваться и иметь окно с фрамугой.
В случае утечки газа необходимо звонить по телефону 112.
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Лора Луганская