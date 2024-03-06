В Подмосковье планируют построить центр благополучия животных «Лохматый Ангел»

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Жители Подмосковья смогут поддержать бездомных животных. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Центр «Лохматый Ангел» станет местной достопримечательностью и экологической точкой. Будут использоваться только современные экологические методы и технологии, включая вторичные материалы, сбор дождевой воды и использование солнечных батарей.
Кроме этого, новый центр будет оснащен ветеринарным блоком с современным оборудованием, специализированным приютом, а также создадут отдельный класс, в котором будут проводится занятия с детьми.
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«Благотворительный фонд «Экология человека» теперь включен в число партнеров программ лояльности. Он обеспечивает поддержку более 120 бездомным животным, предоставляя им достойные условия жизни в приюте и помогая найти им новые дома. Пожертвованные средства также используются для строительства современного Центра благополучия животных «Лохматый Ангел», который станет решением проблемы бездомных животных в области», — поделился первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
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Мира Полтева