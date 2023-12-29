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В Подмосковье по «гаражной амнистии» за год оформили 10 тыс объектов недвижимости

29 декабря 2023, 14:29
Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

В Подмосковье за уходящий год зарегистрировали более 10 тыс объектов по «гаражной амнистии». Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве имущественных отношений Московской области.
«Гаражная амнистия» стартовала 1 сентября 2021 года. Она продлена до сентября 2026 года.
«Главная цель «гаражной амнистии» – упрощённый порядок оформления в собственность гаражей и земельных участков под ними. При этом земельные участки предоставляются гражданам бесплатно. За 2023 год в Подмосковье зарегистрировано свыше 10 тыс объектов недвижимости. Среди них – 3,2 тыс гаражей и более 6,9 тыс земельных участков общей площадью более 164 тыс «квадратов», – сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Всего с начала действия закона в регионе по «гаражной амнистии» оформили свыше 13,8 тыс объектов. Воспользоваться ею могут владельцы, наследники и покупатели объектов. Под закон не подпадают самострои, гаражи на садовых участках и разборные конструкции.

Глава ведомства напомнила, что для помощи гражданам мобильный офис БТИ Московской области постоянно посещает гаражно-строительные кооперативы во всех городских округах.

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#московская область
#подмосковье
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В новогодние праздники будут работать дополнительные меры от «Мособлэнерго»
29 декабря 2023, 14:20

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

«Мособлэнерго» вводит дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения в новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения будут работать в период с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года.

«На территории обслуживания «Мособлэнерго» проведены внеплановые проверки электросетей. Работники компании дополнительно осмотрели линии электропередачи и оборудование. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности. Произведено техническое обслуживание транспорта и спецтехники, используемых для устранения нештатных ситуаций», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что также в период новогодних праздников будут отменены все плановые ремонты и переключения, кроме работ, которые будут связаны с ликвидацией технологических нарушений в сетях компании.

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#подмосковье
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Женщина завела троих мужей, не знавших друг о друге, и попалась на четвертом
News9Live: в Индии женщина завела троих мужей и попалась после четвертой свадьбы
29 декабря 2023, 14:10

Фото: istock / artisteer

В Индии женщина из штата Карнатака завела троих мужей и попалось только после четвертой свадьбы. Об этом случае пишет издание News9Live.
21 декабря житель города Давангере, штат Карнатака, по имени Прашант обратился в полицию с заявлением о пропаже жены Снехи. Он завил, что 3 месяца назад жена пришла в дом своих родителей, сообщила им о своей беременности, и после этого перестала выходить с ним на связь.

Спустя несколько дней заявитель нашел в социальных сетях свежие свадебные фотографии жены. Оказалось, что индианка снова вышла замуж за некоего Рагху из Бангалора.

Позже один из родственников Снехи сообщил, что до этого она выходила замуж уже три раза. При этом считается, что супруги женищны, некоторым из которых она представлялась Нирмалой, не знали о существовании друг друга.

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Путин попросил главу «Аэрофлота» держать качество обслуживания
Путин в разговоре с главой «Аэрофлота» рассказал о хороших отзывах о компании
29 декабря 2023, 14:02

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин попросил главу «Аэрофлота» Сергея Александровского держать уровень качества обслуживания пассажиров. Об этом Путин сообщил в ходе рабочей встречи с Александровским.
Глава государства подчеркнул, что на данный момент отзывы о компании очень хорошие. Александровский поблагодарил президента за такую оценку, а также добавил, что «Аэрофлот» сохраняет лидерство на рынке авиаперевозок и демонстрирует хорошие показатели по критерию пунктуальности. По его словам, компания входит в пятерку лучших мировых авиакомпаний.

Путин отметил, что пассажиры довольны качеством перевозок и обслуживанием «Аэрофлота».

Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» в сентябре вывела из иностранных реестров ещё 18 самолетов. Таких бортов осталось 120, что составляет 45% от всего импортного парка российской авиагруппы.

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Запущен сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина
29 декабря 2023, 13:57

Фото: сайт Кремля

29 декабря запущен веб-сайт кандидата на должность Президента Российский Федерации Владимира Путина.
Ознакомиться с ним можно по адресу Putin2024.ru. На сайте размещены дневник кампании, биография кандидата, сведенья о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Также на сайте представлены видеоматериалы об основных моментах кампании.

Помимо этого, на сайте есть раздел о достижения России в плоение годы.

Отмечается, что сайт разработан командой российских IT-специалистов.

Президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

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#выборы
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556 врачей смогли получить льготные участки земли в Подмосковье
29 декабря 2023, 13:48

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

В 2023 году льготные земельные участки получили 556 врачей Подмосковья. Об \том сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Льготные участки медработники получили в рамках программы «Земля врачам».

«<…>Участки мы предоставляем в черте населённых пунктов, в пяти городских округах организовали целые посёлки для врачей. Мы решаем одну из важнейших задач – привлечь узких квалифицированных специалистов в отдалённые населённые территории Подмосковья. В этом году землевладельцами стали 556 врачей. Данная программа рассчитана до 2026 года<…> Главное условие это стаж работы в медучреждениях Подмосковья должен быть не менее 3 лет. Участки земли предоставляются безвозмездно врачам 38 специальностей в 31 городском округе», — поделилась министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Стоит отметить, что больше земель было приобретено в городских округах Ступино, Пушкинский и Воскресенск.

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Минкульт высказался о лишении Киркорова звания народного артиста после «голой вечеринки»
В Минкультуры заявили, что не лишат Киркорова звания после вечеринки Ивлеевой
29 декабря 2023, 13:26

Фото: iStock/batuhan toker

В пресс-службе Минкультуры России сообщили, что певца Филиппа Киркорова не лишат звания Народного артиста после участия в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой.
По мнению ведомства, призывы недовольных граждан не являются основанием для принятия соответствующих мер. Кроме того, в министерстве сообщили, что присвоенное звание Народного артиста может быть лишено только в том случае, если артист осужден за тяжкое или особо тяжкое преступление, и приговор вступил в законную силу.

Напомним, блогер Анастасия Ивлева организовала вечеринку с дресс-кодом «почти голый». Среди приглашенных артистов был Филипп Киркоров, внешний вид которого возмутил общественность. Позже певец принес извинения и заявил, что не знал заранее о характере мероприятия.

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Против экс-адвоката Новикова* возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ
29 декабря 2023, 13:19

Фото: istockphoto/KamiPhotos

В отношении бывшего адвоката и участника популярной телевикторины «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова* возбуждено уголовное дело по факту распространения фейков о Вооружённых силах РФ. Это преступление предусмотрено частью 2 статьи 207.3 УК РФ.
Обвинение предъявлено экс-адвокату заочно, передаёт ТАСС. Поводом стало его интервью на YouTube-канале, в котором он под видом достоверных сведений передаёт заведомо ложную информацию о причастности военнослужащих российской армии к убийствам мирных жителей в украинском городе Буче.

С 2021 года Новиков* живёт и работает в Киеве. После начала специальной военной операции он заявил о вступление в части территориальной обороны. Зафиксированы его неоднократные пропагандистские высказывания, а также непосредственное участие в боевых действиях против России. В июне адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса адвоката за недостойное поведение и высказывания, порочащие российскую адвокатуру.

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Воробьёв: В Подмосковье права всех обманутых дольщиков были восстановлены
29 декабря 2023, 13:09

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что в Подмосковье права всех обманутых дольщиков полностью восстановили до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Права 117 тысяч дольщиков, которые пострадали в разное время от недобросовестных застройщиков, будут восстановлены в Подмосковье.

«В 2020 году на личной встрече Владимир Владимирович Путин мне задал прямой вопрос – когда Подмосковье решит эту сложнейшую проблему? И был определён срок — 3 года. Мы приложили максимум усилий, чтобы оправдать доверие Президента и наших жителей.<…>Московская область завершает масштабную работу – это ключи для 101 тысячи дольщиков и компенсации для 16 тысяч человек. Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов.<…>», — подчеркнул Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, также ведется проработка маршрутов общественного транспорта рядом с новостройками для обеспечения комфортной жизни людей в этих домах.

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Подавляющее большинство россиян заявили, что доверяют Путину
ФОМ: 80% россиян положительно оценили работу президента Путина
29 декабря 2023, 12:59

Фото: сайт Кремля

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ФОМ.
По данным исследования, положительно оценивают деятельность главы государства 80% человек. Недовольство работой руководства страны выразили 9% опрошенных. Опрос был проведен 22-24 декабря 2023 года среди 1500 респондентов.

В марте в России состоятся президентские выборы. Первым подал документы для в ЦИК для регистрации в качестве кандидата, действующий глава государства Владимир Путин. Голосование впервые будет длиться три дня и пройдет 15,16 и 17 марта 2024 года.
По данным ЦИК, в настоящее время в качестве кандидатов выступили восемь представителей политических партий и шесть самовыдвиженцев.

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#опрос
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