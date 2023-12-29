В Подмосковье по «гаражной амнистии» за год оформили 10 тыс объектов недвижимости

Фото: пресс-служба Минимущества МО
В Подмосковье за уходящий год зарегистрировали более 10 тыс объектов по «гаражной амнистии». Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве имущественных отношений Московской области.
«Гаражная амнистия» стартовала 1 сентября 2021 года. Она продлена до сентября 2026 года.
Всего с начала действия закона в регионе по «гаражной амнистии» оформили свыше 13,8 тыс объектов. Воспользоваться ею могут владельцы, наследники и покупатели объектов. Под закон не подпадают самострои, гаражи на садовых участках и разборные конструкции.
Глава ведомства напомнила, что для помощи гражданам мобильный офис БТИ Московской области постоянно посещает гаражно-строительные кооперативы во всех городских округах.
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«Главная цель «гаражной амнистии» – упрощённый порядок оформления в собственность гаражей и земельных участков под ними. При этом земельные участки предоставляются гражданам бесплатно. За 2023 год в Подмосковье зарегистрировано свыше 10 тыс объектов недвижимости. Среди них – 3,2 тыс гаражей и более 6,9 тыс земельных участков общей площадью более 164 тыс «квадратов», – сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Глава ведомства напомнила, что для помощи гражданам мобильный офис БТИ Московской области постоянно посещает гаражно-строительные кооперативы во всех городских округах.
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Лора Луганская