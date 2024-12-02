Красиво и долговечно: в Подмосковье устанавливают контейнеры для отходов из переработанного пластика

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье будет модернизировано около 900 контейнерных площадок для собора отходов.
Об этом рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Зампред также назвал муниципалитеты, которые полностью завершили работу по модернизации контейнерных площадок.
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«Что касается модернизации контейнерных площадок, у нас в этом году осенью в проекте их 295. А весной, до мая – июня, мы должны закончить 602. На первом этапе у нас завершена работа по 248 площадкам. Это 84%. Готово также 98% твёрдого покрытия. Мы понимаем, что работы будут завершены в ближайшее время», – сказал Мурашов в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с правительством Подмосковья и главами городских округов.
Зампред также назвал муниципалитеты, которые полностью завершили работу по модернизации контейнерных площадок.
«Это Чехов, Ленинский и Красногорск. В высокой степени готовности – Одинцово, Домоделово и Можайск. До 15 декабря они эту работу завершат», – отметил Мурашов.Он также рассказал, что в Московской области начали устанавливать контейнеры для отходов, сделанные из переработанного пластика. Они несколько дороже прежних, однако более долговечны, удобны для эксплуатации и выглядят очень эстетично. Такие контейнеры уже установили, например, в Красногорске.
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Лора Луганская