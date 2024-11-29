В Подмосковье по программе соцгазификации подключили к газу 20-тысячный дом

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Мособлгаз догазифицировал в 2024 году по Президентской программе социальной газификации 20 тыс. домовладений. Для этого построено более 320 км газораспределительных сетей, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
В Подмосковье продолжается реализация программы, по которой специалисты бесплатно проводят газ до границ участков жителей в уже газифицированных населённых пунктах.
Юбилейный 20-тысячный дом, куда пришёл газ, находится в деревне Дьяконово Одинцовского городского округа. Населённый пункт ранее газифицировали по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».
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Юбилейный 20-тысячный дом, куда пришёл газ, находится в деревне Дьяконово Одинцовского городского округа. Населённый пункт ранее газифицировали по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».
«Мы в этом доме живём постоянно уже два года. Сначала отапливали электричеством, потом установили газгольдер, но это очень дорого. И вот долгожданный день настал. В сентябре подключили к газу нашу деревню, а теперь – и наш дом», – поделилась хозяйка дома Татьяна Алексеевна.До конца года планируется газифицировать ещё 2 тыс. домов. Таким образом, по итогам года 22 тыс. домовладений получат голубое топливо.
«Изначально планировалось догазифицировать порядка 122 тыс. домовладений, но сегодня мы понимаем, что план будет перевыполнен. Сейчас создана техническая возможность для подключения уже свыше 148 тыс. домов. Для нас крайне важно, чтобы газ пришёл в дома как можно большего числа жителей Подмосковья, так как это самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.Он назвал приоритетной задачей для правительства региона реализацию программы социальной газификации. Ежегодно власти Подмосковья стараются наращивать темпы её выполнения.
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Лора Луганская