В Серебряных Прудах 9 мая перекроют ряд улиц из-за праздничных мероприятий

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Временный запрет на движение автотранспорта введут на участках двух улиц в Серебряных Прудах вечером в четверг, 9 мая, в связи с праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню Победы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Движения не будет на участке улицы 8 Марта от перекрёстка с улицей Большая Луговая до пересечения с Советской улицей, а также на Школьной улице от пересечения с улицей 50 Лет ВЛКСМ до улицы 8 Марта», — говорится в сообщении.Отмечается, что улицы перекроют с шести вечера и до окончания концертной программы в парке культуры и отдыха «Серебряный».
Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям движения и заранее спланировать свой маршрут так, чтобы объехать перекрытые участки.
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