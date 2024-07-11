Число ДТП с жертвами на дорогах Подмосковья за год снизилось на 4,4%

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На дорогах Московской области за шесть месяцев 2024 года произошло 1618 ДТП с погибшими и ранеными. Это на 4,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Снизилось также число погибших – на 10,6%. Число пострадавших уменьшилось на 6,7%. Однако при этом удвоилось количество аварий с опрокидыванием автомобилей. Почти на четверть увеличились наезды на животных и на 7% – съезды с дороги», – заявил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.В ведомстве призвали участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.
Там напомнили, что для повышения безопасности на дорогах Московской области дорожники создают линии освещения, тротуары, обустраивают ограждения, устанавливают дорожные знаки и светофоры, оптимизируют движение.
Помимо этого, Госавтоинспекции Подмосковья проводит рейды и дежурства сотрудников администраций округов и волонтёров, направленные на соблюдение ПДД. До 28 июля проходит социальный раунд «Трезвый водитель».
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Лора Луганская