В Подмосковье снизилось количество вопросов по содержанию МКД

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
В ЦУРе отметили снижение количества вопросов по содержанию МКД в ряде округов Подмосковья. об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Самое большое снижение зафиксировано в городских округах Власиха, Можайск и Краснознаменск.
В ведомстве напомнили, что обратиться по вопросу содержания МКД можно, позвонив роботу Жени.
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«Отмечается снижение обращений жителей по вопросам очистки подъездных козырьков на 44%, устранения дефектов наружных стен дома на 31%, восстановления подачи холодной воды на 26%. В Красногорске обращений стало меньше на 13%. Управляющие организации провели уборку подъездов в доме № 13 на Подмосковном бульваре, по улице Ленина в доме № 37, а также в деревне Глухово на ул. Романовская, д. 19. В микрорайоне Опалиха восстановили освещение мест общего пользования дома № 9, а в деревне Путилково отремонтировали входные двери», — подчеркнули в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что обратиться по вопросу содержания МКД можно, позвонив роботу Жени.
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Мира Полтева