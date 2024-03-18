В Подмосковье за неделю переселили около 50 жильцов аварийных домов

Фото: iStock/fizkes
Более 20 аварийных помещений расселили в Московской области за минувшую неделю, в новые квартиры переехали 49 человек, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Расселено 21 аварийное помещение общей площадью более 856 квадратных метров. 49 человек переехали в новые квартиры или получили компенсации», — отмечается в сообщении.Расселённое аварийное жильё расположено на территории городских округов Шатура, Дмитровский, Мытищи и Клин. Расселение проводится по программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Читайте также:
Строительство домов для переселенцев из аварийного жилья в Климовске начнётся летом
В Красноармейске построили дом для более чем 620 переселенцев из аварийного жилья
Андрей Воробьёв проинспектировал ход расселения аварийного жилья в Клину
Лев Каштанов