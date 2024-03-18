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В Подмосковье за неделю переселили около 50 жильцов аварийных домов

18 марта 2024, 11:51
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Более 20 аварийных помещений расселили в Московской области за минувшую неделю, в новые квартиры переехали 49 человек, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Расселено 21 аварийное помещение общей площадью более 856 квадратных метров. 49 человек переехали в новые квартиры или получили компенсации», — отмечается в сообщении.
Расселённое аварийное жильё расположено на территории городских округов Шатура, Дмитровский, Мытищи и Клин. Расселение проводится по программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».


Ранее сообщалось, что переселенцам из ветхого жилья в Московской области предоставляется выбор: переезжать в специально построенные для них дома или взять жилищный сертификат и самостоятельно приобрести квартиру в любом районе Подмосковья. При этом стоимость одного квадратного метра ветхого жилья оценивается в 130 тысяч рублей.

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Ведущая «Фабрики звезд» высказалась о новой версии проекта на ТНТ
Чурикова о «Новой Фабрике звезд»: осталась концепция исполнения со звездой
18 марта 2024, 11:57

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ведущая музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» на Первом канале Яна Чурикова поделилась своим мнением о современной версии проекта «Новая Фабрика звезд» на канале ТНТ.
В своем новом выпуске шоу «Фабрика с Яной Чу», доступном на YouTube, она отметила, что в новом проекте сохранилась лишь концепция исполнения песен со звездами.

«В новом шоу осталась только концепция исполнения с звездой — участник, свежий, неотесанный, маленький, ничего не умеющий, поет типа со звездой», — отметила Чурикова о новом проекте.
Она также добавила, что неправильно сравнивать новую версию шоу со старой. По словам Чуриковой, 2000-е годы были временем легендарных телепроектов, и старая «Фабрика звезд» была одним из них. Ведущая также назвала современную аудиторию «перекормленной» из-за изобилия телевизионных шоу.

Премьера реалити-шоу «Новая Фабрика звезд» состоялась в начале марта на канале ТНТ. Ведущими стали Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Анна Хилькевич. Телеканал ТНТ объявил о перезапуске «Фабрики звезд» в октябре 2023 года.

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ЖК «Высокие Жаворонки» строится между Одинцово и Голицыно
18 марта 2024, 11:53

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье возводят ЖК «Высокие Жаворонки» между Одинцово и Голицыно. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На данный момент ведутся работы в 10 и 11 корпусах.

«На сегодняшний день в обоих корпусах ведется монтаж внутренних инженерных систем отопления, теплоснабжения, вентиляции, электроснабжения, освещения, слаботочных систем и лифтового оборудования. Выполняются работы по остеклению оконных проемов, балконов, утеплению и отделке фасадов. Проводятся работы по устройству внутриплощадочных инженерных сетей. Производится поставка на объект строительных материалов», — отметили в министерстве.

Стоит отметить, что новый жилкомплекс находится недалеко от заповедной зоны с рекой Вяземки.

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ФСБ опубликовала видео допроса украинского агента, задержанной в Крыму
Украинский агент хотела поджечь релейный шкаф в Крыму с помощью «бандеросмузи»
18 марта 2024, 11:49

Фото: ЦОС ФСБ России

Агент украинских спецслужб планировала поджечь релейный шкаф на железной дороге в Крыму с использованием самодельной жидкости, известной как «бандеросмузи», передает РИА Новости.
В видеоролике, опубликованном ФСБ, девушка, держа в руках бутылку с этой жидкостью, заявила о готовности к ее тестированию на следующий день. Также она выразила уверенность в успешном исходе эксперимента. В ролике также показано, как бутылка с горючей жидкостью воспламеняется на траве.



Подробности вербовки агента также были раскрыты. По её словам, она контактировала через Telegram с неизвестным лицом. Ей предложили участвовать в «деле в формате закладок». Изначально девушка подумала, что речь идет о доставке наркотиков, однако согласилась, когда ее заверили, что дело касается лишь распространения листовок и картинок.

Затем её попросили связаться с «высокопоставленным» лицом в Viber, которое оказалось представителем СБУ. В ответ на её требование подтверждения личности, этот человек записал видео в украинской военной форме, но без лица.

Ранее ЦОС ФСБ сообщила о задержании в Симферополе гражданки России 1999 года рождения, которая планировала поджечь релейный шкаф на Крымской железной дороге по заданию украинских спецслужб. У задержанной были изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

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Лолита отреагировала на призыв Собчак «зайти в ту дверь»
Лолита ответила Собчак на призыв «зайти в ту дверь» и посетить выборы
18 марта 2024, 11:44

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Певица Лолита Милявская ответила на призыв телеведущей Ксении Собчак «зайти в ту дверь», то есть принять участие в выборах президента РФ. Об этом она поделилась в своем Telegram-канале.
Незадолго до этого Собчак опубликовала скриншот, показывающий, что она приняла участие в электронном голосовании.

«Киркоров: заходит не в ту дверь, Ивлеева: заходит в ту дверь, Собчак: заходит в электронную дверь, Лолита, ты следующая», — написала ведущая.
Лолита откликнулась на это сообщение, заявив, что еще в первый день выборов, 15 марта, она проголосовала за одного из кандидатов.

«Докладываю, что проголосовала еще 15, но не додумалась сделать скриншот. И всех с Прощеным Воскресеньем!» — написала Милявская.
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#киркоров
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В Клину ветеринары спасли выпавшего из окна кота
18 марта 2024, 11:32

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Коту, получившему серьёзные травмы при падении из окна, помогли специалисты Клинской участковой ветеринарной лечебницы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Обследование показало, что у пушистого пациента перелом берцовых костей задней левой лапы, наблюдается хруст и отёчность тканей. Кота было решено прооперировать.

«В ходе операции сломанные кости были соединены и закреплены. Квалификация ветеринаров и техническая оснащённость лечебницы позволили успешно решить эту задачу», — отметил замминистра Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.
Сейчас кот проходит послеоперационную терапию. Животное идёт на поправку.

Сотрудники государственной ветеринарной службы Подмосковья призывают владельцев кошек быть внимательнее к питомцам, так как с приходом тёплой погоды число животных, выпавших из окна, растёт.

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Захарова раскрыла число проголосовавших за президента России за границей
Захарова: за президента РФ проголосовало более 372 тысяч человек за рубежом
18 марта 2024, 11:18

Фото: iStock/Diy1

В выборах президента России за границей приняли участие более 372 тыс. человек. Такие данные привела официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире «Первого канала».
«Цифры, конечно, беспрецедентные. На момент 8 часов 30 минут по московскому времени, по предварительным данным, приняли участие в выборах 372 тыс. 779 человек, но это не окончательные данные», — сказала Захарова.

Она уточнила, что последние избирательные участки за рубежом перестали работать в 5:00 по московскому времени 18 марта. При этом после подсчета более 90% бюллетеней лидирует Владимир Путин.

Напомним, проголосовать в этот раз можно было в течение не одного дня, как раньше, а сразу трёх — с 8:00 до 20:00 каждый день с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях значились четыре кандидата: нынешний глава государства Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

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В Подмосковье оптимизировали работу пяти светофоров
18 марта 2024, 11:12

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы пяти светофоров скорректировали в трёх городских округах Московской области — Фрязине, Домодедове и Долгопрудном — на минувшей неделе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Во Фрязине работу провели на перекрёстке Окружного проезда с Фряновским шоссе: там на светофоре убрали отдельную секцию для пешеходов и установили бело-лунную: такая фаза позволяет водителям проезжать при разрешающем сигнале для пешеходов, если нет помех. Такая система увеличивает пропускную способность перекрёстка, благодаря чему уменьшается загруженность дорог», — отмечается в сообщении.
В Долгопрудном была оптимизирована работа светофора на пересечении Лётной улицы с Лихачёвским шоссе. А в Домодедове улучшили работу сразу трёх светофорах: два из них регулируют движение на Промышленной улице перед поворотом в сторону трассы М-4 «Дон», третий расположен на улице Гагарина.

Работа по оптимизации дорожного движения в Московской области продолжается.

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В Тольятти при пожаре в частном доме погибли три человека
В Тольятти при пожаре в частном доме погибли три человека, включая ребенка
18 марта 2024, 10:59

Фото: Прокуратура Самарской области/Telegram

Пожар произошел в частном доме на улице Пархоменко в Тольятти, в результате которого погибли три человека, включая ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Самарской области.
Сообщение о возгорании поступило в оперативно-дежурную службу в 05:43 (4:43 по московскому времени) 18 марта.

«В результате пожара погибли 3 человека, в том числе 1 ребенок (мужчина 1953 года рождения, женщина 1995 года рождения, девочка 2019 года рождения)», — отмечается в сообщении ГУМЧС.
Пожар, охвативший площадь 40 квадратных метров, был ликвидирован в 10:39 (9:39 по московскому времени) того же дня. В тушении принимали участие 49 человек и 14 единиц техники, в том числе 35 человек и 9 единиц техники от МЧС России.

Прокуратура региона проводит доследственную проверку по факту произошедшего пожара.

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В Красногорске стартует строительство школы и детского сада
18 марта 2024, 10:49

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад и школу построят на территории жилого комплекса «Крокус Таун» в Красногорске, разрешение на строительство выдало Минжилполитики Московской области, сообщает пресс-служба министерства.
«В первой очереди застройщик Crocus Group возведёт школьный корпус на 825 мест из 2220, и первый блок детского сада на 300 мест из запланированных 800», — отмечается в сообщении.
В ЖК «Крокус Таун» планируется построить и другие объекты социальной инфраструктуры. В частности, у жителей будет своя поликлиника, а также двухуровневый спортивных дворец с ледовой ареной, пятидесятиметровым бассейном и залами для занятий единоборствами. Кроме того, в проект входит благоустроенный бульвар на набережной.

Жилая застройка включает в себя три многокорпусных дома разной этажности. Для бизнес-сообщества будет возведена офисная башня.

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