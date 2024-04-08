В Подмосковье подготовили более 40 площадок для празднования Ураза-байрама

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Мусульмане Московской области готовятся отметить один из важнейших праздников ислама — Ураза-байрам, на территории региона для этого подготовлено 46 локаций, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Праздником Ураза-байрам завершается священный месяц Рамадан. В этом году Ураза-байрам приходится на 10 апреля. На этот праздник принято устраивать застолье и приглашать гостей. Накануне обязательно собирается милостыня для нуждающихся. В сам день праздника верующие совершают праздничную молитву, а потом накрывают столы, угощают родных и соседей, устраивают игры и просят прощенья друг у друга за прежние обиды.
Отмечается, что праздничное время наступает не утром, а с вечера предыдущего дня.
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