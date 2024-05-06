В Подмосковье к 9 Мая подготовили объекты памяти Великой Отечественной войны

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Памятники героям и жертвам Великой Отечественной войны, расположенные на территории Подмосковья, полностью готовы к празднованию Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.