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В Подмосковье к 9 Мая подготовили объекты памяти Великой Отечественной войны

06 мая 2024, 13:31
Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

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Памятники героям и жертвам Великой Отечественной войны, расположенные на территории Подмосковья, полностью готовы к празднованию Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.


«Всего в регионе – 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые знамениты на весь мир, другие – маленькие, но символизируют знаковые события. На всех объектах уже провели необходимые работы по подготовке к 9 Мая», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Как сообщили в пресс-службе, посвящённые военным сражениям места и прилегающие территории привели в порядок и отремонтировали, сами памятники, ограждения и малые архитектурные формы покрасили. Сотрудники министерства также проверили освещение и архитектурно-художественную подсветку.

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