В Подмосковье к 9 Мая подготовили объекты памяти Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
Памятники героям и жертвам Великой Отечественной войны, расположенные на территории Подмосковья, полностью готовы к празднованию Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Всего в регионе – 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые знамениты на весь мир, другие – маленькие, но символизируют знаковые события. На всех объектах уже провели необходимые работы по подготовке к 9 Мая», – сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Как сообщили в пресс-службе, посвящённые военным сражениям места и прилегающие территории привели в порядок и отремонтировали, сами памятники, ограждения и малые архитектурные формы покрасили. Сотрудники министерства также проверили освещение и архитектурно-художественную подсветку.
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Лора Луганская