В Клину выявили «резиновую квартиру» для мигрантов

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Квартиру, хозяин которой фиктивно поставил на учёт одиннадцать иностранцев, выявили участковые городского округа Клин в ходе проверки соблюдения приезжими правил пребывания на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе проверки одной из квартир в городе Клин полицейские установили, что хозяин квартиры поставил на миграционный учёт 11 иностранных граждан, при этом мест для временного проживания им не предоставил», — говорится в сообщении.Против хозяина квартиры завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ» и отпустили под подписку о невыезде.
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