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В Подмосковье подвели годовые итоги программы «Чистая вода»

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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26 объектов водоснабжения построили и модернизировали в Московской области с начала текущего года в рамках реализации программы «Чистая вода», сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.


«Масштабная работа в рамках программы «Чистая вода» в 2024 году позволила нам обеспечить качественной водой более 110 тысяч жителей региона. (…) Помимо уже построенных и модернизированных 26 объектов водоснабжения, четыре находятся в стадии завершения. До конца отчётного периода в режим пуско-наладочных работ перейдут объекты в городских округах Люберцы, Ленинский, Кашира и Дмитровский», — отметил глава МинЖКХ региона Антон Велиховский.
Отмечается, что в 2024 году в регионе работы по программе «Чистая вода» провели в округах Солнечногорск, Мытищи, Люберцы, Клин, Кашира, Истра, Егорьевск, Домодедово, Богородский и Воскресенск.

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