В Подмосковье за год отремонтировали более 3 тысяч домов

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Свыше трёх тысяч многоквартирных домов капитально отремонтировали в Московской области в текущем году, в результате проведённых работ условия жизни были улучшены для 350 тысяч человек, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Всего с начала года работы по программе капремонта провели более чем в 3 тысячах многоквартирных домов, в том числе кровли обновили в 823 домах, фасады отремонтировали в 304, системы общедомового газового оборудования обновили в 1028 домах, системы водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения заменили в 553 домах. Кроме того, было обновлено 533 лифта», — говорится в сообщении.Как отметил глава МинЖКХ Московской области Антон Велиховский, всего с 2014 года в регионе отремонтировали около 18,5 тыс. многоквартирных домов — 42% от их общего количества.
В подмосковную программу капитального ремонта на будущий год вошёл 3691 дом.
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Лев Каштанов