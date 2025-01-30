В Подмосковье подвели годовые итоги работы по нацпроекту «Образование»

Фото: пресс-служба министерства экономики и финансов МО
В рамках реализации национального проекта «Образование» в Московской области в 2024 году было открыто почти 30 новых школ, оснащено новым оборудование 39 учебных заведений и заработало более 70 детских центров по программированию и техническому творчеству, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики и финансов.
«В минувшем году в Московской области ввели в эксплуатацию 29 новых школ, которые рассчитаны более чем на 28 тысяч учеников. Кроме того, 39 школ получили новое презентационное, мультимедийное и компьютерное оборудование», — говорится в сообщении.Кроме того, за год в Подмосковье открыли 73 «Точки роста», где для детей организуют занятия технологического и естественно-научного направлений. Заработал также центр цифрового образования детей «IT-куб» в Химках и два детских технопарка «Кванториум».
Отмечается, что работа, которая велась по нацпроекту «Образование», будет продолжена в рамках нового национального проекта «Молодёжь и дети».
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