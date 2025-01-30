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В Подмосковье подвели годовые итоги работы по нацпроекту «Образование»

Фото: пресс-служба министерства экономики и финансов МО

Фото: пресс-служба министерства экономики и финансов МО

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В рамках реализации национального проекта «Образование» в Московской области в 2024 году было открыто почти 30 новых школ, оснащено новым оборудование 39 учебных заведений и заработало более 70 детских центров по программированию и техническому творчеству, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики и финансов.
«В минувшем году в Московской области ввели в эксплуатацию 29 новых школ, которые рассчитаны более чем на 28 тысяч учеников. Кроме того, 39 школ получили новое презентационное, мультимедийное и компьютерное оборудование», — говорится в сообщении.
Кроме того, за год в Подмосковье открыли 73 «Точки роста», где для детей организуют занятия технологического и естественно-научного направлений. Заработал также центр цифрового образования детей «IT-куб» в Химках и два детских технопарка «Кванториум».



Отмечается, что работа, которая велась по нацпроекту «Образование», будет продолжена в рамках нового национального проекта «Молодёжь и дети».

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#образование
#школы
#московская область
#подмосковье
В мероприятиях в парках Дубны ежемесячно участвуют более 500 человек
30 января 2025, 13:30

Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Свыше 500 человек в месяц принимают участие в различных мероприятиях, которые проводят для взрослых и детей в парках городского округа Дубна, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Для ребят в парках организуют познавательные и развлекательные активности, а для старшего поколения проводятся сеансы скандинавской ходьбы с участием инструктора», — говорится в сообщении.
Активное участие в парковых мероприятиях принимает и молодёжь. Например, более 100 человек стали участниками празднования Татьяниного дня на катке в Парке им. Д.И. Менделеева. Там были организованы мастер-классах по фигурному катанию, квизы и конкурсы. Кроме того, студенты могли задать вопросы главы Дубны Максиму Тихомирову.

В ближайшие дни парки Дубны также приглашают гостей на различные развлечения. Подробную информацию об этом можно узнать из афиш.




Афиши предоставлены пресс-службой г.о. Дубна

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#дубна
#парки
#мероприятия
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Афанасьев день 31 января: почему нельзя выходить на улицу и лечить зубы в праздник Афанасия и Кирилла, народные приметы
30 января 2025, 13:03

Фото: istockphoto / Igor Zubkov

31 января православные христиане чтят память святителей Афанасия и Кирилла, которые мужественно отстаивали веру и защищали церковь от ересей. В этот же день вспоминают родителей Сергия Радонежского — преподобных Кирилла и Марию. В народе дату называют Афанасьевым днём или Афанасием-Ломоносом, связывая её с крепкими морозами и приметами, предсказывающими погоду на ближайшие недели. Что можно и нельзя делать в Афанасьев день, расскажет «Радио 1».

Афанасий и Кирилл


31 января православная церковь вспоминает двух великих защитников христианской веры — святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Эти святые сыграли ключевую роль в укреплении догматов православного учения, противостоя ересям, которые угрожали христианской церкви в их времена. Их труды и жертвенная жизнь оставили глубокий след в истории христианства.

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Святитель Афанасий Великий


Афанасий Великий (ок. 297–373 гг.) родился в Александрии. С юных лет он проявлял глубокую приверженность христианству, что предопределило его путь служения церкви.

В 325 году Афанасий участвовал в Первом Вселенском соборе в Никее, где активно выступал против арианской ереси, утверждавшей, что Иисус Христос не является единосущным Богу Отцу.

После смерти архиепископа Александра в 326 году Афанасий занял его место на Александрийской кафедре. За свою непримиримую позицию в отношении арианства он неоднократно подвергался гонениям и ссылкам, но каждый раз возвращался к своему пастве, продолжая отстаивать чистоту православного вероучения.

Его богословские труды, такие как «Слово на язычников» и «Слово о воплощении» стали фундаментальными для христианской теологии.

Святитель Кирилл Александрийский


Кирилл Александрийский (ок. 376–444 гг.) был племянником архиепископа Феофила Александрийского и получил блестящее образование. В 412 году он стал архиепископом Александрии.

Кирилл известен своей решительной борьбой против несторианской ереси, которая разделяла Иисуса Христа на две отдельные личности — божественную и человеческую. На Третьем Вселенском соборе в Эфесе в 431 году, благодаря усилиям Кирилла, несторианство было осуждено, а учение о единой природе Христа и признание Девы Марии Богородицей были подтверждены.

Среди его трудов выделяются «Толкование на Евангелие от Иоанна» и многочисленные богословские послания, разъясняющие догматы христианской веры.

Святители Афанасий, Кирилл Александрийские (фото: patriarchia.ru)

Кирилл и Мария Радонежские


31 января православные христиане вспоминают не только святителей Афанасия и Кирилла, но и родителей преподобного Сергия Радонежского — Кирилла и Марию.

Кирилл был на службе у ростовских князей и даже сопровождал их в Золотую Орду, но несмотря на мирскую деятельность, всегда строго придерживался церковных уставов.

Мария, по некоторым данным, происходила из рода чингизидов. Она также жила по христианским законам и поддерживала нуждающихся.

В последние годы своей жизни супруги поселились в монастыре Покровской Хотьковой обители, где приняли постриг и провели оставшуюся часть жизни в молитвах и покаянии. Оба они ушли из жизни в один год.

Кирилл и Мария Радонежские (фото: patriarchia.ru)

Афанасьев день


Афанасьев день так же известен как Афанасий-ломонос. Это название связано с тем, что в этот период, как правило, наступают сильные морозы. В народных приметах и поговорках этот день ассоциировался с холодами и морозами: «Пришел Афанасий-ломонос — береги щеки и нос».

В народных поверьях также говорилось, что на Афанасия по земле разгуливает нечистая сила. Считалось, что ведьмы, которые после своих шабашей «теряют головы» от веселья, начинают вредить людям. Чтобы защититься от этих злых существ, проводились обряды изгнания нечистой силы. В полночь знахари «заговаривали» печные трубы, чтобы не дать ведьмам проникнуть в дом, а крестьяне с кнутами обходили дома, хлева и амбары, колотя по ним — таким образом, они отпугивали злые силы.

Помимо защиты от нечистых сил, этот день также был временем для отдыха и общения с близкими. В некоторых регионах России на Афанасия кормили гусей и уток зерном, чтобы птицы были здоровы, и поэтому этот день в народе называли «гусиным праздником».

Что нельзя делать 31 января


  • В этот день лучше остаться дома и избегать лишних выходов на улицу;
  • не самое подходящее время для важных событий, таких как переезд или свадьба, — они могут принести проблемы в будущем;
  • первое свидание лучше перенести, так как оно может не сложиться удачно;
  • в день Афанасия не стоит крестить мальчиков — существует поверье, что это может ослабить их мужскую силу;
  • не лучший день для операций или лечения зубов — могут возникнуть осложнения;
  • не рекомендуется ругаться или спорить с близкими, так как это может привлечь негативную энергию;
  • лучше не допивать из стакана после других людей — можно непреднамеренно «перенять» их неприятности.

Приметы на 31 января


На Афанасиев день существует несколько народных примет:

  • если день выдался ветреным, это может означать, что весна будет поздней;
  • ясная погода в полдень предсказывает, что весна наступит рано;
  • если вороны летают большими стаями, это может быть признаком того, что морозы усилятся;
  • шумный самовар — примета, что впереди будут сильные морозы;
  • если земля промерзла к Афанасию, то это сулит богатый урожай летом;
  • потепление в этот день может означать, что лето будет дождливым и ненастным.

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В 36 деревнях и сёлах Подмосковья началось строительство газопроводов
30 января 2025, 11:59

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Строительство газопроводов в рамках годового плана губернаторской программы газификации началось в 36 населённых пунктах Московской области, всего в программу на 2025 год вошло 70 населённых пунктов, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«Всего в наступившем году по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» мы построим около 300 километров газопроводов в 70 населённых пунктах. Это сделает комфортнее жизнь 9,3 тыс. человек», — отметил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.
Строительство газопроводов уже стартовало в деревнях Мельниково и Клово Наро-Фоминского округа, деревнях Любятино, Ильинское и Еднево Волоколамского округа, деревнях Шелогурово и Гора округа Шатура и в других населённых пунктах ещё 12 городских округов.

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Карты таро и осиновые колы: Психотерапевт объяснил спрос россиян на эзотерические товары
30 января 2025, 11:30

Фото: istockphoto/sunnychicka

Спрос на атрибуты для магических ритуалов в России в 2024 году вырос на 34% по сравнению с предыдущим годом. Средняя стоимость эзотерического набора составила 9400 рублей. Самым популярным эзотерическим атрибутом стал набор рун. На них пришлось 32% продаж. Почти в два раза вырос спрос на шампанские бубны, осиновые колы и хрустальные шары.
Психотерапевт, психиатр Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что рост продаж и цен на эзотерические предметы свидетельствует о неуверенности людей в завтрашнем дне.

«Даже в сегодняшнем дне не уверены. И это есть не что иное, как поиск поддержки. Идти к психологу, психотерапевту — это все сложно и якобы нудно. А здесь им предлагают оккультизм, «специфическую гарантию», люди-то наблюдают такое движение набожности. Люди чувствуют, что это облегчит жизнь», — объяснил эксперт.

По его словам, обращение к эзотерическому — это дорога по пути наименьшего сопротивления, где не приходится работать над собой и чего-либо делать в целом.

«Принес денег — и все за тебя сделали. Я думаю, что популярность этих услуг будет расти дальше, пока страна не выйдет из некой стагнации, то есть социальных потрясений», — сказал эксперт.

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Специалисты БТИ рассказали жителям Кубинки о «гаражной амнистии»
30 января 2025, 11:27

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Выездную консультацию, посвящённую «гаражной амнистии», провели специалисты Одинцовского филиала БТИ на территории гаражно-строительного кооператива «Сокол» в поселке Кубинка, участие во встрече приняли около 30 человек, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«В ходе встречи участникам дали ответы на вопросы о межевании участков под гаражами, льготах для участников специальной военной операции, регистрации на одного собственника нескольких гаражей, сроках регистрации и пр.», — говорится в сообщении.
По итогам встречи специалисты оформили 12 заказов на услуги БТИ, а также провели индивидуальные консультации для десяти владельцев гаражей.

Подробную информацию об услугах БТИ Подмосковья можно узнать на официальном сайте ведомства и в его Telegram-канале.

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#одинцовский городской округ
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В Наро-Фоминском округе стало меньше краж
30 января 2025, 10:56

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Число краж и разбойных нападений на территории Наро-Фоминского городского округа значительно снизилось в 2024 году по сравнению с показателями предыдущего года. Соответствующие данные привёл начальник УМВД по Наро-Фоминскому городскому округу подполковник полиции Вячеслав Орликов на очередном заседании окружного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благодаря принятым мерам на территории городского округа совершено на семнадцать процентов меньше краж, включая квартирные и угоны транспортных средств, а также почти на сорок процентов меньше разбойных нападений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в заседании местного Совета депутатов приняли участие зампред Мособлдумы Олег Рожнов, председатель Комитета регионального парламента по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов и глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

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#статистика
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Капремонт моста через реку Нару в Серпухове завершат до конца года
30 января 2025, 10:41

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На федеральной трассе А-108 капитально ремонтируют мост через реку Нару на территории городского округа Серпухов, работы должны быть завершены в четвёртом квартале текущего года, в результате реконструкции проезжая часть моста будет увеличена с двух до четырёх полос, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«В настоящее время ведётся восстановление несущих конструкций моста, завершаются работы по расширению габаритов сооружения. Затем рабочие уложат новое дорожное покрытие, обустроят тротуары, обновят систему водоотведения и установят уличное освещение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что капитальный ремонт моста через Нару является частью комплексных работ по расширению трассы А-108 «Московское большое кольцо».

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#серпухов
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В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги по оформлению выплат на аренду жилья
30 января 2025, 10:20

Фото: istockphoto.com/Chagin

Услуги по оформлению выплат на аренду жилья для педагогов и медицинских работников Московской области на региональном госпортале сделали более удобными для пользователей, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«К онлайн-услугам по выплате компенсаций на аренду жилья подключили сервис получения согласия супруга на обработку персональных данных в электронном виде. Благодаря этому нововведению к заявке больше не нужно прикладывать отсканированный документ о согласии. Уведомление о том, что нужно дать согласие, поступит в личный кабинет на подмосковном портале госуслуг тому члену семьи, который указан в заявлении», — пояснила министр государственного правления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Заявление на получение выплат за аренду жилья подаётся через раздел областного госпортала «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Решение по заявлению поступит в личный кабинет в течение десяти рабочих дней. Услуга предоставляется бесплатно.

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Попытка запутать дело провалилась: суд Лондона поставил точку в тяжбе владельцев московских рынков Горяинова и Рогачева
Суд Лондона постановил Рогачеву вернуть 12,7 млн долларов Горяинову
30 января 2025, 10:07

Михаил Горяинов (Фото из открытых источников)

Завершилось многолетнее судебное разбирательство между владельцами Усачевского и Коптевского рынков Михаилом Горяиновым и Андреем Рогачевым. Высокий суд Англии принял сторону Горяинова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

Суд Горяинова и Рогачева: суть претензий


Долгий конфликт между бизнесменами Андреем Рогачевым и Михаилом Горяиновым по поводу раздела московских рынков завершился победой Горяинова в Высоком суде Англии. Суд первой инстанции установил, что Горяинов вложил в совместное предприятие сумму, превышающую $12,7 млн, в результате чего Рогачев обязан вернуть эти средства своему бывшему партнеру.

При этом инициатором судебного разбирательства в Лондоне в 2018 году стал Рогачев. Он утверждал, что его инвестиции в общий бизнес были выше, чем у Горяинова, и требовал от него $28 млн. В ответ Горяинов подал встречный иск на сумму $16 млн. В центре спора находились Усачевский, Коптевский, Каширский и Северный рынки Москвы, а также торговый центр «Волгоградский».

Чем занимаются Горяинов и Рогачев


Рогачев является владельцем розничной сети «Верный», сооснователем сети магазинов «Пятерочка» и бывшим совладельцем X5 Group. Горяинов же является основателем и владельцем Gremm Group, занимающейся торговой недвижимостью.

Активы, апелляция и попытка запутать суд


Ранее суд снял ограничения на распоряжение активами Горяинова, которые были наложены по запросу Рогачева. Кроме того, суд отказал Рогачеву в праве подать апелляцию. Ограничения на активы Горяинова были введены в конце декабря прошлого года, когда он не имел права допускать снижение стоимости своих активов ниже девяти миллионов фунтов. Эти меры были связаны с иском Рогачева, который возник в результате спора о совместном проекте по созданию сети рынков в Москве. Суд в Лондоне отменил решение о заморозке активов 14 июня и обязал Рогачева выплатить своему бывшему партнеру компенсацию.

«Истец должен выплатить ответчику сумму в 221 тысячу фунтов стерлингов в качестве судебных издержек, упомянутых в пунктах 6 и 7, и сделать это до 16:00 23 июля», — говорилось в решении суда.

Эта сумма представляла собой депозит, который суд обязал Рогачева внести для покрытия издержек. Однако 221 тысяча фунтов — это лишь часть общей суммы расходов, которые Рогачев, вероятно, должен был компенсировать Горяинову. Это промежуточное решение суда о расходах связано с нарушениями, допущенными стороной Рогачева. Они не предоставили важную информацию при подаче заявления о заморозке активов, что судья расценил как попытку ввести суд в заблуждение.

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