В Подмосковье подвели итоги Фестиваля финансовой культуры и грамотности

Фото: пресс-служба правительства и губернатора МО
В Подмосковье завершился просветительский марафон по финансовой культуре и грамотности. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.
В программе фестиваля были лекции, викторины, мастер-классы и игры. Эксперты рассказали о правильном управлении личными финансами, планировании семейного бюджета, налогообложении, инвестировании, защите от мошенников и многом другом.
Фото: пресс-служба правительства и губернатора МО
Мероприятия в рамках марафона проводились в школах, колледжах, детских центрах и клубах «Активное долголетие». А центральной площадкой стал стенд Московской области на Международной выставке-форуме «Россия». Совместно с крупнейшими российскими банками-партнёрами здесь были организованы квесты по кибербезопасности, лекции по финансовой грамотности, презентации банковских продуктов и обучающие курсы для начинающих инвесторов.
Ход мероприятий транслировался в прямом эфире для тех, кто не смог посетить их очно. Трансляции велись по темам кредитов, займов, защиты от финансовых мошенников и навыков будущего.
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Фото: пресс-служба правительства и губернатора МО
Ход мероприятий транслировался в прямом эфире для тех, кто не смог посетить их очно. Трансляции велись по темам кредитов, займов, защиты от финансовых мошенников и навыков будущего.
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Анастасия Чинкова