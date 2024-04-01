В Подмосковье состоится ежегодный фестиваль «Зарайская нива»

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Жителей и гостей Подмосковья могут принять участие в ежегодном фестивале «Зарайская нива». Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Фестиваль состоится 6 апреля в в Зарайском парке культуры и отдыха.
Стоит отметить, что на фестивале будет представлено порядка 30 единиц современной сельскохозяйственной техники. Начало мероприятия в 11:00.
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«На выставке техники будут представлены «умные» тракторы различной модификации. Посетители смогут не только увидеть их, но и посидеть за штурвалом. Гостей мероприятия также ожидают мастер-классы и праздничная лотерея. Посетители смогут попробовать гречневую кашу и плов, приготовленные по особым рецептам. Региональные фермеры предложат гостям вкуснейшую и натуральную продукцию, а творческие коллективы порадуют зрителей музыкальными номерами», – отметили в министерстве.
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Мира Полтева