В Подмосковье подвели итоги трёхдневного обучения управленцев из ЛНР

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО/Евгений Пронин
Главы муниципалитетов из ЛНР посетили Московскую область с трёхдневным визитом в рамках образовательной программы РАНХиГС «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень», об эффективных практиках управления им рассказали главы подмосковных округов, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
В ходе визита для гостей из Луганской народной республики провели цикл образовательных лекций по самой широкой тематике — от бюджетной политики муниципалитета и развития бизнеса до благоустройства, эффективной организации работы общественного транспорта и поддержки туристической сферы.
Особое внимание выступавшие уделяли взаимодействию с жителями, налаживанию обратной связи и работе по запросам от населения.
В рамках программы были проведены также выездные стажировки, на которых делегаты из ЛНР смогли лично увидеть, как работает тот или иное решение.
Итоги визита подвёл руководитель программной Дирекции ВШГУ РАНХиГС Евгений Подшивалов.
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Особое внимание выступавшие уделяли взаимодействию с жителями, налаживанию обратной связи и работе по запросам от населения.
В рамках программы были проведены также выездные стажировки, на которых делегаты из ЛНР смогли лично увидеть, как работает тот или иное решение.
Итоги визита подвёл руководитель программной Дирекции ВШГУ РАНХиГС Евгений Подшивалов.
«Установлены прямые связи. Это полезная история – обменяться практиками. Множество решений организационного характера можно применить у себя», — отметил он.Своими впечатлениями от визита и обучения поделились и «студенты».
«Я обратил внимание на благоустройство, на то, что детские площадки находятся в очень хорошем состоянии. Что транспортная структура находится в полном порядке. Всё это производит очень хорошее впечатление», — сказал замглавы городского круга Луганск Вадим Квачев.
«Это огромный опыт. Нам есть, чему поучиться и что перенять. Думаю, мы будем брать всё хорошее и воплощать в жизнь для улучшения комфортного проживания наших граждан», — сказал председатель Совета города Алчевск ЛНР Роман Лысенко.Эффективность общения с принимающей стороной отметила замглавы луганского города Красный Луч Ксения Власенко.
«Наша группа рассматривала вопросы ЖКХ. Территория у нас очень проблематичная, поэтому наиболее актуальные вопросы связаны с жилищно-коммунальным хозяйством и с благоустройством. Мы очень довольны. Мы задавали вопросы и получали очень полные и яркие ответы», — подчеркнула Ксения Власенко.В свою очередь, министр территориальной политики Московской области Юлия Ольшанская подчеркнула, что Подмосковье всегда открыто для общения и обмена опытом с новыми соотечественниками.
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Лев Каштанов