В Подмосковье подвели итоги всероссийского форума «Дигория» для молодых специалистов

22 ноября 2025, 20:05

Фото: пресс-служба Всероссийского форума «Дигория»

21 ноября в Мастерской управления «Сенеж» подвели итоги VII Всероссийского форума «Дигория». С 18 по 21 ноября сто молодых специалистов со всей страны работали над проектами в сферах «Социальной архитектуры», «Образа эпохи», «Искусственного интеллекта», «Креативных технологий» и «Гражданского просвещения».





Участники предложили решения для технологических, социальных и культурных вызовов.

«Форум «Дигория» — предоставляет возможности перспективным молодым специалистам, которые показывают себя в роли генераторов и идейных вдохновителей больших проектов, способных повлиять на образ будущего страны. Так, форум становится не просто смысловой площадкой, но и целой системой сопровождения участников и их проектов — от идеи до реализации», — высказался заместитель руководителя Росмолодёжи Юрий Лескин.

«Мы и дальше готовы поддерживать «Дигорию», и надеемся, что в следующем году количество совместных мероприятий возрастёт в разы», — заявила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова.