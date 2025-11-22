Владелец парка «Тайган» рассказал, как восстанавливается после нападения льва

22 ноября 2025, 15:12

Владелец «Тайгана» Зубков восстановился после нападения льва

Фото: iStock/Seyms

Владелец сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков рассказал, что у него восстановился голос после нападения льва. Об этом сообщает ТАСС.





Он пояснил, что из-за разрыва мышцы правая рука утратила прежнюю функциональность.





«Голос долгое время не восстанавливался. Врачи говорили, что через полгода голосовые связки заживут, но произошло чудо, и у меня появился голос — до этого я хрипел, не мог полноценно говорить», — отметил Зубков.