Владелец парка «Тайган» рассказал, как восстанавливается после нападения льва
Владелец сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков рассказал, что у него восстановился голос после нападения льва. Об этом сообщает ТАСС.
Он пояснил, что из-за разрыва мышцы правая рука утратила прежнюю функциональность.
«Голос долгое время не восстанавливался. Врачи говорили, что через полгода голосовые связки заживут, но произошло чудо, и у меня появился голос — до этого я хрипел, не мог полноценно говорить», — отметил Зубков.
Напомним, в конце июня лев напал на Олега Зубкова, когда тот кормил животных. В результате нападения владелец парка получил серьёзные травмы головы и шеи, потерял много крови, а также получил повреждение лёгкого.