В Подмосковье похоронили останки более 80 красноармейцев

Фото: пресс-служба МИСК МО
Останки 83 погибших в Великую Отечественную войну красноармейцев, обнаруженные участниками поисковых отрядов у деревни Слизнево, похоронили на военном кладбище в деревне Покровка Наро-Фоминского городского округа, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«В поисковой экспедиции принимали участие отряды «Патриот», «Ополченец» и «Бумеранг— ДОСААФ Наро-Фоминск». Установлено, что погибшие служили в 110-й и 338-й стрелковых дивизиях 33-й армии. Поисковикам удалось также выяснить имена пяти погибших бойцов и найти родственников двух из них», — говорится в сообщении.В рамках траурного мероприятия был проведён митинг. В нём участвовали представители администрации Наро-Фоминского круга, поисковики, члены патриотических молодёжных организаций, а также ветераны и местные жители.
Читайте также:
Активисты из Каширы стали победителями в региональном этапе игры «Зарница 2.0»
Юные патриоты из Мытищ приняли участие в первенстве по военно-прикладным дисциплинам
Милонов предложил возродить тимуровское движение в России
Лев Каштанов