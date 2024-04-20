В Подмосковье полицейский получил в глаз от автомобилистки

Коллектив театра в некрологе выразил соболезнования родным и близким артиста. Его коллеги сообщили, что это невосполнимая утрата для всех тех, кто знал его и работал с ним вместе.Причина смерти актёра не разглашается.Омельченко родился в Баку в 1976 году. С 1997 года он служил в театре русской драмы. Артист участвовал в театральных постановках «Бременские музыканты», «Мнимый больной», «Чайка». Среди его работ в кино выделяются «Кровавый январь», «Дронго», «Колдун», «Не бойся, я с тобой!» и др.