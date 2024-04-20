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В Подмосковье полицейский получил в глаз от автомобилистки

СК: женщина ударила полицейского в глаз после эвакуации ее машины в Домодедово
20 апреля 2024, 19:02
Отмечается, что женщина решила выразить свое недовольство из-за выполнения сотрудником правоохранительных органов своих обязанностей. В результате чего полицейский получил удар в область глаза.

Уточняется, что женщину задержали и допросили. В скором времени будет решен вопрос об ее аресте, сообщили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что в Дагестане задержана пособница террориста-диверсанта, который десять лет назад обезглавил полковника МВД. Сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнюю Липу М., которую обвиняют в участии в незаконном вооружённом формировании.

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#полицейские
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Маск назвал снижение рождаемости в США абсолютной катастрофой
Маск назвал катастрофой резкое снижение доли молодых американцев с детьми до 27%
20 апреля 2024, 18:47

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал абсолютной катастрофой для США резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние тридцать лет. Об этом Маск написал в социальной сети X.

Маск отреагировал на публикацию в социальной сети Х, в которой было указано, что если в 1993 году доля граждан США в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%, то на сегодняшний день их уровень равен 27%.

Соответствующие данные о демократических переменах в США ранее опубликовал исследовательский центр Pew Research. По результатам исследования, статистика американцев, состоящих в браке также снизилась. В 1993 году около 63% американцев от 30 до 34 лет были замужем или женаты, в настоящее время их доля снизилась до 51%.

Ранее сообщалось, что страной с самыми сексуально раскрепощёнными гражданами, по данным проекта World Population Review, оказалась Турция. За всю жизнь жители этой страны в среднем занимаются сексом с 14,5 партнера.

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#статистика
#жители
#маск
#рождаемость
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Умер актёр «Не бойся, я с тобой!» Юрий Омельченко
20 апреля 2024, 17:44

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 49-м году жизни умер актёр театра и кино, заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко. Об этом на своём сайте сообщил Азербайджанский государственный академический русский драматический театр.
Коллектив театра в некрологе выразил соболезнования родным и близким артиста. Его коллеги сообщили, что это невосполнимая утрата для всех тех, кто знал его и работал с ним вместе.

Причина смерти актёра не разглашается.

Омельченко родился в Баку в 1976 году. С 1997 года он служил в театре русской драмы. Артист участвовал в театральных постановках «Бременские музыканты», «Мнимый больной», «Чайка». Среди его работ в кино выделяются «Кровавый январь», «Дронго», «Колдун», «Не бойся, я с тобой!» и др.

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#кино
#соболезнования
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Суд в Томске постановил выдворить рэпера Платину из России
20 апреля 2024, 16:20

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Томске постановил выдворить рэпера Платину (Роберт Плаудис) из России, который отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Томской области.

Согласно постановлению суда, рэпер также оштрафован на 4 тысячи рублей, однако по какому именно протоколу — остается неизвестным. До выдворения из России музыкант будет находиться в спецприемнике.

Напомним, ранее пресс-служба УМВД по Томской области сообщила о задержании рэпера Платины в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия в Томске. В отношении него было составлено несколько административных протоколов.

Причиной задержания послужило несоответствие указанных исполнителем целей пребывания в стране его фактической деятельности. При въезде Платина указал «туризм», хотя приехал зарабатывать.

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#туризм
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#музыкант
#мероприятия
#россияне
#суд
#штраф
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В конце апреля Санкт-Петербург накрыл снегопад
20 апреля 2024, 15:31

Фото: iStock/NataliaNaberezhnaia

Санкт-Петербург и Ленинградскую область замело снегом в конце апреля.

Как сообщили синоптики центра «Фобос», за выходные 20-21 апреля в Ленинградской области выпадет 5-10 сантиметров снега. Весь регион накроют «декабрьские сугробы». Уточняется, что это природное явление связано с циклоном, который пришёл в Россию с Балканского полуострова.

По прогнозам ситуация с гололедицей на ленинградских дорогах сохранится до следующей недели. Однако, с ближайшее время в область вернётся облачная с прояснениями погода.

В «Фобосе» сообщили, что снегопад также можно ожидать в Великом Новгороде.

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#санкт-петербург
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#погода
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В России стали чаще судить иностранцев
РБК: в 2023 году в России были вынесены приговоры 22,3 тысячи иностранцам
20 апреля 2024, 15:13

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В прошлом году в России были вынесены приговоры 22,3 тыс. иностранным гражданам и лицам без гражданства. Данный показатель стал на 2,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает РБК.

По данным РБК, среди осужденных 20,5 тыс. человек — это граждане СНГ. Данный показатель стал самым высоким за последние 3 года.

Примечательно, что зачастую иностранные граждане становились виновными по статьям о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, краже, а также за хранение и оборот наркотиков.

Ранее сообщалось, что глава американской компании Metalhouse LLC Джон Кэн Анслан и его деловой партнер были приговорены в США к тюремному заключению за содействие обходу антироссийских санкций.

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#суд
#тюрьма
#преступники
#наркотики
#страны
#мигранты
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Путин поручил правительству поддержать российских аграриев
20 апреля 2024, 12:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры по поддержке сельского хозяйства. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Сообщается, что меры поддержки необходимо разработать до 1 октября текущего года. Целью дополнительных мер должен стать рост объемов производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25 процентов и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза по сравнению с показателями 2021 года.

Отмечается, что правительству и Банку России Путин поручил обеспечить расширение доступности кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, в особенности в новых регионах.

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#эксперт
#банки
#данные
#рост
#путин
#сельское хозяйство
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Пожарные спасли трёх котят из электрощитка в Перми
20 апреля 2024, 12:06

Фото: сайт Кремля

Пожарные МЧС России спасли котят из электрощитка в одной из многоэтажек Перми. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Жители дома почувствовали запах гари от электрощитка и вызвали пожарных. Сотрудники МЧС обнаружили внутри него трёх котят. Их мама, к сожалению, погибла от удара током.

Двух найденных котят забрали местные жители, а самый маленький остался без хозяев. Но сотрудники ведомства не смогли оставить малыша в беде и забрали его с собой. Теперь котёнок подрастает в 6-ой пожарно-спасательной части Перми. Он готовится вступить в первый кошачий отряд спасателей МЧС «Семёнычи».

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#мчс
#спасение
#кошки
#пожар
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«Известия» рассказали о последнем репортаже погибшего военкора Семена Еремина
20 апреля 2024, 11:19

Фото: iStock/SergeyPankratov

Корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб 19 апреля в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей. В тот день корреспондент выходил в эфир с репортажем из горячей точки. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в последнем репортаже Еремин показал, как бойцы ВС РФ на полигоне учатся сбивать дроны. Корреспондент рассказал, что когда эта машинка с прицепленным зарядом летит на заданную цель, то ощущения совершенно другие.

Напомним, военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона ВСУ в зоне проведения СВО. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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#сво
#всу
#вс рф
#дроны
#спецоперация
#журналист
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Эксперты выяснили, сколько шашлыка за один раз готовы съесть россияне
Опрос: почти 40 процентов россиян готовы за один раз съесть полкило шашлыка
20 апреля 2024, 10:49

Фото: iStock/Tatiana Volgutova

Почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше. Информация следует из базы Россельхозбанка, имеющейся у РИА Новости.

По данным опроса, если мясо будет вкусным и его приготовят близкие люди, в таком случае его можно съесть в любых количествах, «предела нет». Четверть респондентов за раз готовы съесть максимум 350 граммов шашлыка, каждый пятый опрошенный — не более 200 граммов, а двенадцать процентов россиян могут осилить до полкило мяса.

Выяснилось, что лучше всего для этого блюда подходит свинина. Второе место занимают курица и индейка, замыкает тройку лидеров баранина. В топ-5 входят говядина и различные виды рыбы. Только 5% опрошенных заявили, что если и едят шашлык, то только из овощей или грибов.

В качестве дополнительных ингредиентов, которые сделают поедание шашлыка еще вкуснее, россияне выбрали соус, лук и алкоголь. А приятная компания, по мнению респондентов, только усилит наслаждение от блюда.

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#праздники
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