В Подмосковье полицейский получил в глаз от автомобилистки

Отмечается, что женщина решила выразить свое недовольство из-за выполнения сотрудником правоохранительных органов своих обязанностей. В результате чего полицейский получил удар в область глаза.
Уточняется, что женщину задержали и допросили. В скором времени будет решен вопрос об ее аресте, сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Дагестане задержана пособница террориста-диверсанта, который десять лет назад обезглавил полковника МВД. Сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнюю Липу М., которую обвиняют в участии в незаконном вооружённом формировании.
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Уточняется, что женщину задержали и допросили. В скором времени будет решен вопрос об ее аресте, сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Дагестане задержана пособница террориста-диверсанта, который десять лет назад обезглавил полковника МВД. Сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнюю Липу М., которую обвиняют в участии в незаконном вооружённом формировании.
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Екатерина Коршунова