В Подольске планируют построить школу за 1,6 млрд рублей

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Школу, рассчитанную на 1100 учеников, планируют построить на Садовой улице в Подольске. Подряд на работы выставлен на электронные торги, начальная цена составляет свыше 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить школу с блоком для младшеклассников на 400 мест и блоком для старших классов на 700 мест, включая поставку всего необходимого оборудования», — говорится в сообщении.Строительство должно быть завершено в 2026 году.
Стартовая стоимость подряда составляет 1 миллиард 657 миллионов 326 тысяч 820 рублей 56 копеек. Заявки принимаются до 17 июня. Проект финансируется из бюджета Московской области.
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