В Московской области к зиме купят 1,5 тыс. ручных снегоочистителей

Видео: пресс-служба Минчистоты
В Подмосковье в рамках подготовки к зиме пополнят парк малой механизированной техники. Всего планируют закупить 1 506 ручных ротеров, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Сейчас на балансе муниципальных бюджетных учреждений региона находится порядка 1 тыс. единиц такой техники. С помощью ручных роторов от снега очищают тротуары возле домов, подходы к подъездам, социальным и транспортным объектам.
Главные правила обслуживания ручного ротера – запрет включения устройства в закрытом помещении, а также ежемесячная проверка исправности работы сцепления и тормоза.
Кроме того, ручные снегоочистительные машины нельзя использовать на крыше. Перед началом работы нужно очистить местность от больших и тяжёлых предметов. Когда работает ротер, рядом запрещено находиться детям и животным.
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«Переход на ручные ротеры позволит увеличить эффективность работы сотрудников коммунальных служб более чем в семь раз. С помощью малых средств механизации сокращается время и увеличивается скорость уборки. В период обильных снегопадов это особенно важно», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Главные правила обслуживания ручного ротера – запрет включения устройства в закрытом помещении, а также ежемесячная проверка исправности работы сцепления и тормоза.
Кроме того, ручные снегоочистительные машины нельзя использовать на крыше. Перед началом работы нужно очистить местность от больших и тяжёлых предметов. Когда работает ротер, рядом запрещено находиться детям и животным.
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Лора Луганская