Жители Подмосковья за год оформили онлайн более 430 тыс. медицинских справок

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 430 медицинских справок оформили через интернет жители Московской области в 2024 году, всего в онлайн-режиме в регионе можно получить восемь типов медсправок, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Благодаря цифровым технологиям жители Подмосковья могут заказать медицинские справки онлайн, без посещения поликлиники. Полученный таким образом медицинский документ будет храниться в личном кабинете пользователя на областном портале госуслуг и не потеряется. Всего за год жители оформили через интернет более 430 тысяч таких справок», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.В министерстве добавили, что в Подмосковье через интернет можно получить справку о прививках, для спортивной секции, для абитуриентов и пр. При этом для некоторых типов справок нужно, чтобы пациент не ранее чем за год до этого проходил профилактический медосмотр.
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