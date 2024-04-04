В Подмосковье появились первые подснежники

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Подснежники появились в лесах Одинцовского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Лесничие обнаружили растения на территории Шараповского участкового лесничества.
Стоит отметить, что в Московской области есть краснокнижные виды подснежников, собирать запрещено, а нарушители могут получить штраф.
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«Это первые вестники весны, сулящие наступление теплых и солнечных дней, — подснежники. Сотрудники ведомтсва напомнили жителям, что лучше отказаться от сбора и покупки всех первоцветов, в том числе, подснежников. Популяция растений в последнее время сильно сократилась, а неправильный сбор этих нежных цветов может привести отмиранию корней. Более того, первоцветы важны для проснувшихся после зимнего сна шмелей, бабочек и пчел, который собирают с них пыльцу и опыляют более поздние растения», — подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева