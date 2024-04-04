В лесах Подмосковья с начала года выявили 14 навалов мусора

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
14 мусорных навалов обнаружили на землях лесного фонда в Московской области с начала 2024 года, свалки были найдены в ходе патрулирования лесов, а также благодаря обращениям граждан, сообщает пресс-служба Комитета лестного хозяйства региона.
«С начала года в лесах было найдено 14 свалок, общий объём мусора на них составляет 132 кубометра», — отмечается в сообщении.Важным источником информации о свалках в лесах являются сообщения, которые граждане отправляют в Центр управления регионом и на портал «Добродел». В частности, в прошлом году было зафиксировано более 2 тысяч таких обращений, а с начала текущего года — 31 обращение, причём больше всего — из городского округа Балашиха.
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