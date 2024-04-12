В Подмосковье появился онлайн-сервис заключения договоров на ветеринарные услуги

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Бесплатный сервис по заключению договоров на ветеринарные услуги заработал на региональном госпортале, воспользоваться им могут фермеры и прочие предприниматели в сфере сельского хозяйства и обработки и производства мясо-молочной и рыбной продукции, сообщает пресс-служба Мингоусправления Московской области.
«Ранее предпринимателям для получения ветеринарных услуг нужно было обращаться в территориальные ветеринарные управления. Теперь это договор на эти услуги можно заключить через региональный портал: достаточно заполнить соответствующую электронную форму», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.Она добавила, что ответ на заявку поступит в личный кабинет заявителя, срок получения ответа — два рабочих дня. Услуга предоставляется бесплатно.
Заключить онлайн-договор на ветеринарные услуги могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. С помощью данного сервиса они также могут заказать проведение дезинсекции и дератизации, утилизацию биологических отходов, ветеринарное сопровождение ярмарки и прочее.
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