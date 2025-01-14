В Подмосковье появится первый в России распечатанный в 3D соцобъект

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Фельдшерский здравпункт, созданный с использованием технологии 3D-печати, появится в деревне Дубки Одинцовского городского округа, это будет первый в России социальный объект, построенный таким образом, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Строительство инновационного здравпункта уже идёт. В настоящее время специалисты закончили бетонировать фундамент и начался процесс 3D-печати стен. Общая строительная готовность объекта составляет 20%», — уточняется в сообщении.
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Общая площадь фельдшерского здравпункта составит 100 квадратных метров. Медицинскую помощь там будут получать свыше тысячи человек, проживающих в деревни Дубки и в близлежащих деревнях и посёлках.
Отмечается, что строительство здравпункта ведётся в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
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