В Подмосковье при содействии ОМОН Росгвардии вскрыта нарколаборатория

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
Сотрудники ОМОН «Пересвет» подмосковного главка Росгвардии совместно с полицией пресекли деятельность нарколаборатории, организованной 27-летним жителем Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по региону.
Установлено, что 27-летний житель столицы организовал нарколабораторию по производству N-метилэфедрона в арендованном складском помещении. Готовое запрещенное вещество он разложил в тайники на территории Сергиево-Посадского городского округа.
Во время операции был задержан 31-летний мужчина из Нижнего Новгорода, который пытался забрать одну из закладок с наркотиками. В ходе обыска в лесополосе было найдено 18 свертков с порошком. В общей сложности изъято 34 свертка весом около 33 килограммов, включая 19 килограммов N-метилэфедрона, а также оборудование и прекурсоры для его производства.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
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Во время операции был задержан 31-летний мужчина из Нижнего Новгорода, который пытался забрать одну из закладок с наркотиками. В ходе обыска в лесополосе было найдено 18 свертков с порошком. В общей сложности изъято 34 свертка весом около 33 килограммов, включая 19 килограммов N-метилэфедрона, а также оборудование и прекурсоры для его производства.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
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Анастасия Хохлова