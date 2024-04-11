В Подмосковье составили протокол на женщину, протаранившую четыре припаркованных автомобиля

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Подмосковные полицейские привлекли к ответственности женщину, повредившую в Ногинске четыре припаркованных автомобиля. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«ДТП произошло вечером 9 апреля в Ногинске на улице Ленточной. Женщина-водитель, управляя иномаркой, совершила наезд на четыре припаркованных машины и навес у подъезда дома. После этого, оставив автомобиль, она скрылась с места аварии. Правонарушительницей оказалась местная жительница 1989 года рождения. Водительских прав она не имела», – пояснила Петрова.По её словам, сотрудники Госавтоинспекции составили на водителя протоколы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях.
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Лора Луганская