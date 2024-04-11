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Росгвардейцы задержали в Подмосковье серийного грабителя частных домов

11 апреля 2024, 19:38

Росгвардейцы задержали в Московской области вора-рецидивиста, совершившего серию краж из частных домов. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по региону.
«Сотрудники ОМОНа «Пересвет» задержали неоднократно судимого 36-летнего гражданина, подозреваемого в кражах из частных домов и бытовок. Установлено, что злоумышленник целенаправленно выбирал жилища, где в это время отсутствовали хозяева. После этого он проникал на участки и уносил дорогостоящую бытовую технику, личные вещи и инструменты», – сказали в силовом ведомстве.
Там уточили, что омоновцы вместе с коллегами из полиции задержали подозреваемого по месту его жительства. Во время обыска квартиры злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли часть похищенного имущества.



Возбуждено уголовное дело.

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В Иваново задержали двух человек после нападений на подростков
В Иваново задержали двух местных жителей после нападений на подростков
11 апреля 2024, 19:58

Фото: iStock/Thomasaf

После нападений на подростков в Иваново следователи задержали двух местных жителей.
В связи с этими событиями были возбуждены уголовные дела о хулиганстве, совершенном группой лиц, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

«Поступила информация о конфликтах между группой подростков с Кавказа и местными жителями в Иванове, сопровождающихся незаконными и насильственными действиями в отношении последних. По указанию председателя Следственного комитета РФ следственными органами СУ СК России по Ивановской области возбуждены два уголовных дела по фактам нападения на несовершеннолетних по статье 213 часть 2 УК РФ о хулиганстве, совершенном группой лиц», — сообщается в Telegram-канале СУСК.

Подозреваемые, в возрасте 17 и 19 лет, были установлены и задержаны. Подготавливается ходатайство о принятии в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. По предварительной информации, 24 февраля подозреваемые напали на 16-летнего подростка у школы в Иваново, а затем в районе компьютерного клуба из хулиганских побуждений нанесли удар по голове 15-летнему мальчику.

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Более 200 мигрантов из Белоруссии с палками пытались прорваться в Польшу
11 апреля 2024, 19:15

Фото: Погранстража Польши

Более 200 человек пытались незаконно прорваться через польско-белорусскую границу, атакуя пограничников камнями, сообщает пограничная служба Польши.
Утром 10 апреля около пограничного поста в Беловежской пуще собралась группа из примерно 220 нелегальных мигрантов.

Они демонстрировали агрессивное поведение и попытались насильственно пересечь границу со страной Евросоюза через реку Пшевлока. Заметив пограничников, люди начали метать в их сторону ветки и камни.

Попытку незаконного пересечения государственной границы предотвратили сотрудники пограничной службы и военные Польши. В ходе инцидента было изъято самодельное оружие из дерева и гвоздей у иностранных граждан.

Отмечается, что потерпев неудачу мигранты отступили вглубь Белоруссии.

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#люди
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В Подмосковье составили протокол на женщину, протаранившую четыре припаркованных автомобиля
11 апреля 2024, 19:15

Фото: Istockphoto / g-stockstudio

Подмосковные полицейские привлекли к ответственности женщину, повредившую в Ногинске четыре припаркованных автомобиля. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«ДТП произошло вечером 9 апреля в Ногинске на улице Ленточной. Женщина-водитель, управляя иномаркой, совершила наезд на четыре припаркованных машины и навес у подъезда дома. После этого, оставив автомобиль, она скрылась с места аварии. Правонарушительницей оказалась местная жительница 1989 года рождения. Водительских прав она не имела», – пояснила Петрова.
По её словам, сотрудники Госавтоинспекции составили на водителя протоколы по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях.

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Несовершеннолетняя девушка украла у раненого бойца СВО три миллиона рублей
На Урале девушку обвинили в краже выплаты за ранение у участника СВО
11 апреля 2024, 18:08

Фото: istockphoto/Ridofranz Фото: istockphoto/blinow61

Несовершеннолетняя девушка похитила у участника СВО крупную сумму денег, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области.
Российский боец получил выплату за ранение в зоне спецоперации. Его несовершеннолетняя знакомая, воспользовавшись тем, что имеет доступ к его банковским картам и личному кабинету банка, перевела на свой счет почти три миллиона рублей. Девушка вину не признает.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи. В настоящее время материалы уже переданы в суд. Преступление квалифицированно как кража в особо крупном размере.

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ФСБ задержала двух калининградцев за создание диверсионного сообщества
11 апреля 2024, 18:03

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники управления ФСБ РФ по Калининградской области задержали двух местных жителей за организацию диверсионного сообщества по указанию Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Оба фигуранта задержаны, следственным отделом УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьёй "Организация диверсионного сообщества и участие в нем"», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

Следствие установило, что один из задержанных связался с агентом СБУ и по его указанию организовал диверсионное сообщество для совершения поджогов транспортных объектов и средств связи, а также для других противоправных действий. В организацию привлекались люди, готовые совершить диверсии. При этом второй задержанный добровольно вступил в группу и также занимался привлечением потенциальных диверсантов в сообщество.

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#сбу
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В Мытищах нетрезвый мужчина напал с ножом на прохожего
11 апреля 2024, 16:55

Молодого человека, ударившего ножом прохожего на улице Мира в Мытищах, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«О происшествии росгвардейцы узнали в ходе патрулирования города. Им сообщили, что на улице Мира происходит драка. Выяснилось, что молодой человек напал на незнакомого ему мужчину и потребовал от него десять тысяч рублей. Получив отказ, он несколько раз ударил мужчину ножом», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы задержали нападавшего, им оказался 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, в момент задержания молодой человек был пьян и не смог внятно объяснить, зачем совершил нападением. Его передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Пострадавшего госпитализировали, его жизнь вне опасности.

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#росгвардия
#криминал
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В Новочеркасске у бойца СВО хотят забрать единственное жильё
11 апреля 2024, 16:44

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Новочеркасске Ростовской области бойца спецоперации хотят выгнать из единственной квартиры. Об это пишет сетевое издание «Привет-Ростов.ру».
Согласно сообщению, мужчину купил квартиру ещё в 2019 году. Для этого он воспользовался военной ипотекой. Однако спустя некоторое время выяснилось, что у квартиры есть другой собственник. Он подал виндикационный иск к военнослужащему, который находится на СВО, и потребовал изъять у него жильё.

Адвокат бойца СВО отметил, что впервые сталкивается с подобным случаем. При этом уточняется, что поскольку квартиру купили с привлечением заемных средств, на нее не действуют нормы о невозможности обратить взыскание на единственное жилье.

Военному уже пообещали помощь в Госдуме. Займется этим вопросом депутат Евгения Бессонова.

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#сво
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Спасатели вытащили в окно 300-килограммового москвича для госпитализации — видео
Спасатели через окно эвакуировали 300-килограммового москвича для госпитализации
11 апреля 2024, 16:07

Фото: iStock/Prostock-Studio

Сотрудники МЧС эвакуировали из квартиры 300-килограммового мужчину, которому стало плохо, для этого спасателям потребовалось демонтировать оконную решётку. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению, 54-летнему жителю Москвы весом порядка 300 кг стало плохо, он вызвал скорую помощь. Оказалось, что ему необходима госпитализация, однако самостоятельно передвигаться он не мог. Тогда на помощь вызвали МЧС.

Чтобы вынести мужчину на улицу потребовалась сила восьмерых спасателей. Москвич проживает в квартире на первом этаже. Сотрудники МЧС демонтировали оконную решётку и через окно транспортировали мужчину в карету скорой помощи, используя лестницу и носилки. Всё закончилось благополучно, и мужчину отправили в больницу.

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#сотрудники
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Из горящего дома в Щёлкове эвакуировали восемь человек и собаку
11 апреля 2024, 15:30

Фото: iStock/Prostock-Studio

Восемь человек и собаку вывели из задымлённого подъезда в жилом доме в Щёлкове подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О пожаре в многоквартирном жилом доме сообщили очевидцы, на место сразу отправились пожарные расчёты. Сильное задымление было видно на уровне четвёртого этажа дома. Возгорание произошло в приквартирном холле. Пожарные при помощи вентилятора расчистили воздух от дыма и понизили температуру в подъезде, что позволило эвакуировать жильцов», — говорится в сообщении.
Из горящего дома спасатели вывели шестилетнего мальчика и женщину, а затем вынесли их собаку, которая пряталась на техническом этаже. Всего пожарные помогли выйти из задымлённого подъезда восьмерым жильцам. Ни один из них не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась.

Пожарные оперативно потушили возгорание, не дав огню распространиться на другие помещения.

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