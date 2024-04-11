Росгвардейцы задержали в Подмосковье серийного грабителя частных домов

Росгвардейцы задержали в Московской области вора-рецидивиста, совершившего серию краж из частных домов. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по региону.
«Сотрудники ОМОНа «Пересвет» задержали неоднократно судимого 36-летнего гражданина, подозреваемого в кражах из частных домов и бытовок. Установлено, что злоумышленник целенаправленно выбирал жилища, где в это время отсутствовали хозяева. После этого он проникал на участки и уносил дорогостоящую бытовую технику, личные вещи и инструменты», – сказали в силовом ведомстве.Там уточили, что омоновцы вместе с коллегами из полиции задержали подозреваемого по месту его жительства. Во время обыска квартиры злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли часть похищенного имущества.
Возбуждено уголовное дело.
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Лора Луганская