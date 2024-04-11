В Мытищах нетрезвый мужчина напал с ножом на прохожего

Молодого человека, ударившего ножом прохожего на улице Мира в Мытищах, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«О происшествии росгвардейцы узнали в ходе патрулирования города. Им сообщили, что на улице Мира происходит драка. Выяснилось, что молодой человек напал на незнакомого ему мужчину и потребовал от него десять тысяч рублей. Получив отказ, он несколько раз ударил мужчину ножом», — говорится в сообщении.Росгвардейцы задержали нападавшего, им оказался 25-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, в момент задержания молодой человек был пьян и не смог внятно объяснить, зачем совершил нападением. Его передали полицейским для дальнейших разбирательств.
Пострадавшего госпитализировали, его жизнь вне опасности.
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