В Подмосковье прибыли около 200 подростков из новых регионов и Курской области

Фото: сайт проекта «Послезавтра»
В Подмосковье на смену молодёжного проекта «Послезавтра» прибыли около 200 подростков из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Курской областей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам человека Мария Львова-Белова.
В рамках проекта дети посетят занятия по профориентации, мастер-классы, соревнования и концерты. Как уточнила детский омбудсмен, с подростками будут работать психологи в формате групповых тренингов и в ходе личных консультаций. Помимо этого, участники форума встретятся с экспертами в различных областях.
Подростковый проект «Послезавтра» в первую очередь адресован подросткам, которых затронули боевые действия.
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Лора Луганская