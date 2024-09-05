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В Подмосковье прибыли около 200 подростков из новых регионов и Курской области

05 сентября 2024, 19:50
Фото: сайт проекта «Послезавтра»

Фото: сайт проекта «Послезавтра»

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В Подмосковье на смену молодёжного проекта «Послезавтра» прибыли около 200 подростков из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Курской областей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам человека Мария Львова-Белова.


В рамках проекта дети посетят занятия по профориентации, мастер-классы, соревнования и концерты. Как уточнила детский омбудсмен, с подростками будут работать психологи в формате групповых тренингов и в ходе личных консультаций. Помимо этого, участники форума встретятся с экспертами в различных областях.

Подростковый проект «Послезавтра» в первую очередь адресован подросткам, которых затронули боевые действия.

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Мособлдума расширила категории участников выборов сельских старост
05 сентября 2024, 19:27

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В выборах сельских старост в Подмосковье теперь смогут участвовать граждане, не имеющие регистрации, но являющиеся собственниками жилых помещений в населённом пункте, а также обладающие активным избирательным правом. Соответствующий закон в ходе 91-го заседания приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Как напомнил председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимир Барсуков, законодательную инициативу депутаты рассмотрели ещё осенью прошлого года. Затем её направили в Госдуму и позже одобрили.
«Всесторонняя поддержка наших старост для нас в приоритете. В Московской области их работает около 3 тыс. Это неравнодушные и активные люди, которые зачастую на безвозмездной основе представляют в органах местного самоуправления интересы своего населённого пункта. Мы рады, что нашу закинициативу поддержали коллеги на федеральном уровне. Об этом просили сами старосты», – сказал Барсуков.
Как напомнили в пресс-службе, ранее выбирать старосту могли только зарегистрированные жители.

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#подмосковье
#московская область
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За лето в Подмосковье собрали 7,8 млн. рублей штрафов за незаконный сброс стройотходов
05 сентября 2024, 19:17

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

В Подмосковье минувшим летом собрали 7,8 млн. рублей штрафов за незаконный сброс строительных отходов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве напомнили, что в регионе продолжается активная борьба с недобросовестными водителями, которые выбрасывают строительный и другой мусор рядом с контейнерами. В этом помогают установленные у контейнерных площадок камеры системы «Безопасный регион».
«По итогам лета в Московской области зарегистрировали 524 случая сброса мусора, 87 – это строительные и крупногабаритные отходы. Камеры фиксируют номера автомобилей, и водителям выписывают штрафы по упрощённой процедуре. Летом в Подмосковье наложили административные штрафы на сумму более 7,8 млн. рублей», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В Минчистоты напомнили, что утилизировать мусор нужно только в своём населённом пункте, заключив договор на вывоз отходов. Контейнеры в других поселениях рассчитаны на число проживающих там людей, так как их переполнение может привести к образованию незаконных свалок.

Штраф за выброс отходов из автомобилей в неустановленном месте может составить до 70 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. рублей для должностных лиц и до 200 тыс. рублей – для юрлиц.

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#строительный мусор
#подмосковье
#московская область
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Хантер Байден собирается признать вину в деле о неуплате налогов
05 сентября 2024, 19:00

Фото: iStock/Nastco

Сын президента США Джо Байдена Хантер в суде штата Калифорния заявил, что намерен признать вину в деле о неуплате налогов. Об этом сообщил его адвокат Эбби Лоуэл, слова которого приводит NBC News.
Он сообщил федеральному судье в Лос-Анджелесе, что необходимости в продолжении отбора присяжных по уголовному делу Байдена о неуплате налогов нет, поскольку он собирается внести изменения в своё заявление и признать вину.

В настоящее время неизвестно, на какие условия возможной сделки с судом согласится Байден, а также, намерен ли судья одобрить её.

Напомним, что Хантер Байден не уплатил налоги на общую сумму не менее 1,4 миллионов долларов.

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#сша
#налоги
#уголовное дело
#суд
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Медведев предложил запретить работающим сезонно мигрантам привозить семьи
05 сентября 2024, 18:55

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил запретить мигрантам, которые приезжают в Россию на сезонную работу, привозить в страну свои семьи. С таким предложением он выступил во время беседы с ТАСС.
«Мы, конечно, не сможем отдельные тенденции перебороть, но, что можно сделать: если человек приезжает к нам на сезонную работу — какого черта он тащит с собой свою семью?» — возмутился он.
Медведев также призвал заставить детей мигрантов начать учить русский язык и делать это постепенно, без хамства.
«А кто не учит — ну, не пускать», — добавил зампред Совбеза.
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#русский язык
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#медведев
#мигранты
#работа
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В двух наро-фоминских школах открыли «Точки роста»
05 сентября 2024, 18:27

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В двух школах Наро-Фоминского городского округа открыли «Точки роста» – центры научной и технологической направленностей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В двух школах Наро-Фоминского городского округа открыли «Точки роста» – центры научной и технологической направленностей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Точки роста» были созданы в Селятинской школе №2 и Софьинской школе в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Центры представляют собой структурные подразделения образовательных учреждений, расположенных как в сельской местности, так и в малых городах.
«Центр «Точка роста» – это место, где начнут пробовать силы будущие учёные и исследователи. Они созданы для формирования современных навыков и компетенций по таким общеобразовательным предметам, как информатика, технология, математика, физика, химия», биология» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Центры оборудованы цифровыми лабораториями. Там есть роботы-манипуляторы, конструкторы для практики программирования, современные образовательные наборы для изучения робототехнических систем», – говорится в сообщении.
Право открыть центры «Точка роста» было предоставлено директорам школ, педагогам, ученикам, родителям и заместителю главы Наро-Фоминского городского округа Светлане Малыхиной.
«Благодаря таким центрам школьники смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности. Работа центров «Точка роста» расширит возможности предоставления качественного современного образования, поможет сформировать и развить у учеников современные естественнонаучные и технологические навыки», – сказала Малыхина.
Педагоги провели мастер-классы по использованию цифрового лабораторного оборудования по биологии, лабораторный практикум по физике, показали химические опыты.

В администрации напомнили, что в Наро-Фоминском городском округе уже создано 15 подобных центров.

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#подмосковье
#московская область
#образование
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«Кто не учит – не пускать»: Медведев призвал изменить подход к детям мигрантов в школах
Медведев: детей мигрантов в школах надо заставить учить русский язык
05 сентября 2024, 18:15

Фото: iStock/ipolonina

Мигрантов, обучающихся в российских школах, необходимо заставить выучить русский язык. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что делать это надо постепенно и не прибегая к хамству.

При этом добавил, что недопустимо, когда три четверти класса не говорит по-русски. А если же не будут учить, то придётся «не пускать» их в школы.

Ранее, в июне прошлого года Медведев также поднимал тему детей мигрантов. Тогда он заявил, что в некоторых классах каждый пятый ребёнок не разговаривает на русской языке. Это, в свою очередь, приводит к обособленности и агрессии.

Также он уточнял, что в регионах были зафиксированы классы, в которых более 20% учеников могут не знать русский язык.

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#россия
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Москвичам раскрыли, какая погода будет ожидать их в День города
Синоптик Позднякова спрогнозировала летнее тепло в столице в выходные
05 сентября 2024, 18:10

Фото: iStock/TomasSereda

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что 7 и 8 сентября в Москве в День города в Москве установится по-летнему тёплая погода.
«Будет переменная облачность без осадков и сильного ветра. В субботу днём – 23-25°C, а в воскресенье – на градус повыше. Это вполне комфортная и ещё по-летнему тёплая погода», — отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

А научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в начале следующей недели Центральную Россию также ожидает августовская погода.

«Происходит климатическое и сезонное понижение температуры. И поэтому погода совсем не сентябрьская, а такая хорошая августовская погода. И всё, что я говорю, это на самом деле характерно для всего центра Европейской России», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявлял, что жители Московского региона встретят тёплое начало осени.

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#осень
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На Горьковском направлении ЦППК запустят компенсационные автобусы
05 сентября 2024, 17:52

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

8 сентября был изменён график движения пригородных поездов на Горьковском направлении.
В связи с этим Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустила компенсационные автобусы. Они отправляются от автовокзала Электрогорска в 5:10, 6:35 и 8:00 и прибывают на вокзал Павловского Посада в 5:45, 7:10 и 8:35.

Также автобусы отправляются от вокзала Павловского Посада в 5:55, 7:15 и прибывают на автовокзал Электрогорска в 6:30 и 7:50.

Расписание составлено с учётом изменений в графике движения электричек. Чтобы воспользоваться автобусами, необходимо иметь при себе действующий билет на пригородный поезд.

Обратите внимание, что фактическое время отправления может меняться в зависимости от дорожной ситуации.

Источник: АО «Центральная ППК».

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#график
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Фермерам Подмосковья передали более 2 тысяч гектаров земли для развития агробизнеса
05 сентября 2024, 17:42

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области

С начала 2024 года сельхозпроизводителям Московской области было предоставлено в аренду 64 земельных участка общей площадью более 2 тысяч гектаров, сообщает региональное Министерство имущественных отношений.

Земля предоставляется бесплатно на срок до шести лет в рамках программы «Подмосковные 10 гектаров» и в аренду без проведения торгов на срок до пяти лет. С начала года 29 крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций передали 50 участков областной земли общей площадью 1751 гектар в 14 городских округах, а 9 фермеров получили 11 участков муниципальной собственности площадью 231 гектар в 10 округах. В рамках программы «Подмосковные 10 гектаров» три фермера арендовали участки общей площадью 34,8 гектара.

По информации Министерства сельского хозяйства Московской области, аграрии могут использовать земельные участки для увеличения объёмов производства и развития хозяйств по различным направлениям, таким как растениеводство, овощеводство, пчеловодство, животноводство и другие. После трёх лет аренды сельхозтоваропроизводители имеют право выкупить землю в собственность.

Для подачи заявления о предоставлении земельного участка в аренду без торгов необходимо зарегистрироваться на региональном портале государственных услуг и найти соответствующую услугу:

  • Для земельных участков, принадлежащих Московской области, — «Предоставление земельных участков, принадлежащих Московской области, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов»;
  • Для земельных участков, принадлежащих муниципальной собственности или неразграниченной государственной собственности, — «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов».
Информацию о новостях земельно-имущественной сферы региона можно найти в Telegram-канале «Всему земля МО» и группе ВКонтакте.

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