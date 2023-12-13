В Подмосковье приостановили регистрацию автомобилей и выдачу прав

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В Московской области приостановлена регистрация транспортных средств и выдача водительских прав. Причина – технический сбой в работе информационных ресурсов, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
Там отметили, что специалисты устраненяют последствия технического сбоя. В пресс-службе пообещали дополнительно сообщить о возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции госуслуг в полном объёме.
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Лора Луганская