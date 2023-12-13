В Подмосковье приостановили регистрацию автомобилей и выдачу прав

Продовольственный марафон «Корзина доброты» пройдет при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». Все собранные продукты будут переданы одиноким пенсионерам и детям, которые воспитываются в малоимущих семьях.