В Подмосковье приставы взыскали с алиментщиков более 1,429 млрд рублей

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Свыше одного миллиарда 429 миллионов рублей долгов по алиментам взыскали подмосковные судебные приставы за первые шесть месяцев текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Московской области.
«Доля исполнительных производств по взысканию алиментов в пользу детей составила 91,3% от всех исполнительных производств. Взыскано было более 1,429 млрд рублей, что на 217 миллионов рублей больше, чем за первое полугодие прошлого года», — говорится в сообщении.Сообщается также, что более 6,7 тыс. исполнительных производств на общую сумму около 752 млн рублей были приостановлены по заявкам участников СВО и их родственников.
В ведомстве подчеркнули, что приоритетным направлением в работе судебных приставов Московской области являются социально значимые категории исполнительных документов.
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