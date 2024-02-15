В Подмосковье приставы за год взыскали с алиментщиков почти 3 млрд рублей

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«Благодаря мерам принудительного исполнения судебные приставы в 2023 году взыскали алиментов на сумму свыше 2 млрд 884 млн рублей, что на 447 млн рублей больше, чем в 2022 году. В целом доля исполнительных производств на получение алиментов составила 92,47% от всего объёма работ», — сообщил главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.Он добавил, что всего за минувший год взыскателям перечислили около 43 с половиной миллиардов рублей, что на 19,4 процента больше, чем годом ранее.
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