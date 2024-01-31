В Подмосковье привезли огонь из зажжённого на выставке «Россия» Семейного очага

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов
Лампаду с огнём от Семейного очага, который зажгли на выставке «Россия» в столице, привезли в Московский областной дворец бракосочетания в парке «Патриот» Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Семейный очаг был зажжён от огня, доставленного из Свято-Троицкого в Муроме — с родины святых Петра и Февронии, покровителей Дня семьи, любви и верности», — отмечается в сообщении.В Подмосковье лампаду с огнём привезли многодетные родители Мария и Святослав Негины из Люберец, одержавшие победу на всероссийском конкурсе «Семья года».
«Мы очень счастливы, что именно нам доверили эту миссию. В прошлом году мы отпраздновали 15 лет совместной жизни. У нас царит любовь, взаимопонимание, всегда помогаем и поддерживаем друг друга», — поделился Святослав Негин.Всего от Семейного очага было зажжено 12 лампад. Все они направлены в разные регионы страны.
Напомним, 2024 год был объявлен в России Годом семьи.
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