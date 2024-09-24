В Туле установят скульптуру беременной Богородицы

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Скульптуру «Богородица в ожидании младенца Иисуса» установят в Туле, открытие памятника состоится в ходе всероссийского женского форума «Вместе-7Я», сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
«В рамках форума планируется открытие первой в России скульптуры «Богородица в ожидании младенца Иисуса», — говорится в сообщении.На форуме, который станет крупнейшей объединяющей женщин площадкой, планируется обсудить такие актуальные вопросы, как демография, укрепление традиционных семейных ценностей, популяризация женского предпринимательства, духовные аспекты семейной жизни и пр. Кроме того, участницам форума покажут фильм об истории создания скульптуры «Богородица в ожидании младенца Иисуса».
Форум состоится 25 сентября в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля «Атриум».
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