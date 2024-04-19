В Подмосковье призвали закрыть летние веранды из-за шторма

Три года назад российские врачи смогли удалить на лице девочки из США родимое пятно, которое отказались удалять в Америке, потому что это был тяжелый случай: родинка могла спровоцировать рак. Пятно смог успешно удалить краснодарский хирург Павел Попов в 2021 году. Однако на лице девочки остались рубцы от лазера, её глаза стали плохо закрываться, и родители решили поехать на повторную операцию в Санкт-Петербург. Впереди у девочки еще 5 этапов эстетичного лечения.