В Подмосковье призвали закрыть летние веранды из-за шторма

Видео: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Ливни со штормовым ветром ожидаются в Московской области до вечера пятницы, 19 апреля, в связи с эти владельцам кафе и ресторанов рекомендуется закрыть летние веранды, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Администрациям муниципалитетов и рестораторам следует быть бдительными. Сейчас особенно важно обеспечить безопасность людей и сохранность имущества. Мы рекомендуем временно закрыть веранды и принять все необходимые меры предосторожности», — цитируются в сообщении слова главы регионального министерства Владислава Мурашова.Помимо прекращения обслуживания на летних верандах, там рекомендуется убрать зонты, свернуть маркизы, закрепить или занести в помещение мебель и укрепить сами конструкции веранд.
По данным синоптиков, до 21 часа ожидаются сильные дожди и ветер с порывами от 17 до 22 метров в секунду, местами — до 25 метров в секунду.
Читайте также:
Подмосковных водителей призвали сократить поездки во время шторма
Москвичей предупредили о сильном ветре в пятницу
Синоптик предупредил о сильном шторме в Центральной России
Лев Каштанов