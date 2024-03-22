В Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

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«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен на территории Московской области и Москвы в связи с гололедицей, предупреждение действует до субботы, 23 марта. Информация об этом размещена на официальном портале Гидрометцентра России.
«На дорогах местами гололедица. Период предупреждения — до 10 утра 23 марта», — говорится в сообщении.«Жёлтый» уровень указывает на то, что погода потенциально опасна. За ним следует «оранжевый» уровень: это предупреждение о том, что есть вероятность стихийных бедствий. Самый высокий уровень — «красный», он означает, что погода очень опасна и есть риск крупных разрушений и катастроф.
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