В Подмосковье продолжается подготовка к паводку на торфяниках

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Специалисты МОС АВС продолжают подготовку к паводку на торфяниках Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Аварийно-восстановительная служба ГКУ МО «МОС АВС» начала подготовку к паводку на торфяниках Подмосковья.
Кроме этого, особое внимание специалисты уделяют крупным магистральным каналам в городских округах Шатура, Егорьевск, Павловский-Посад.
Стоит отметить, что по мнению специалистов, весенний паводок в этом году начнется в апреле.
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«К возможному нынешнему подъему уровня грунтовых вод специалисты МОС АВС готовились заранее: отремонтированы все гидросооружения системы обводнения торфяников Московской области, с подрядчиками заключены контракты на эксплуатацию объектов, проверена готовность «на местах», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что по мнению специалистов, весенний паводок в этом году начнется в апреле.
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Мира Полтева