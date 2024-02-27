В Подольском лесничестве проверили состояние патрульной техники

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Технику, задействованную в патрулировании лесов, проверили в Подольском лесничестве, никаких нареканий по итогам инспекции не возникло, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Инспекция проверила наличие и состояние автомобильных огнетушителей, наличие аптечек первой медпомощи и их срок годности, состояние инструментов с бензиновым двигателем, а также беспилотников, которые помогают с воздуха выявлять лесные пожары», — говорится в сообщении.Вся техника оказалась полностью в рабочем состоянии, никаких замечаний лесничие не получили.
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