В Подмосковье продолжаются работы по повышению надежности электроснабжения

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В Московской области до конца года в 33 городских округах проведут мероприятия по повышению надежности электроснабжения.
Особое внимание по проведению работ уделяется городским округах Чехов, Раменское, Подольск и Солнечногорск.
Работы также будут проводится в городских округах Балашиха, Богоролдский, Волоколамский, Воскресенск, Дзержинский, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Котельники, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Лыткарино, мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Павлово-Посадский, Пушкинский, Серпухов, Ступино, Химки, Щёлково, Электрогорск и Электросталь.
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«На сегодняшний день уже выполнен ремонт и модернизация 526 ТП, РП И ПС, заменили 22379 опор воздушной линии и расчистили 2054 трасс ВЛ. Также реконструировали 40 км ЛЭПов. Также в аварийных городских округа к отопительному сезону увеличат пропускную способность головных участков фидеров и переведут котельные на вторую категорию надежности, длч более эффективной и стабильной работы», — подчеркнули на традиционной встрече с губернатором.
Работы также будут проводится в городских округах Балашиха, Богоролдский, Волоколамский, Воскресенск, Дзержинский, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Котельники, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Лыткарино, мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Павлово-Посадский, Пушкинский, Серпухов, Ступино, Химки, Щёлково, Электрогорск и Электросталь.
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Мира Полтева