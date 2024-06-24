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В Подмосковье продолжаются работы по повышению надежности электроснабжения

24 июня 2024, 13:23
Фото: istockphoto / A stockphoto

Фото: istockphoto / A stockphoto

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В Московской области до конца года в 33 городских округах проведут мероприятия по повышению надежности электроснабжения.
Особое внимание по проведению работ уделяется городским округах Чехов, Раменское, Подольск и Солнечногорск.

«На сегодняшний день уже выполнен ремонт и модернизация 526 ТП, РП И ПС, заменили 22379 опор воздушной линии и расчистили 2054 трасс ВЛ. Также реконструировали 40 км ЛЭПов. Также в аварийных городских округа к отопительному сезону увеличат пропускную способность головных участков фидеров и переведут котельные на вторую категорию надежности, длч более эффективной и стабильной работы», — подчеркнули на традиционной встрече с губернатором.



Работы также будут проводится в городских округах Балашиха, Богоролдский, Волоколамский, Воскресенск, Дзержинский, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Котельники, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Лыткарино, мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Павлово-Посадский, Пушкинский, Серпухов, Ступино, Химки, Щёлково, Электрогорск и Электросталь.

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#лэп
В Московской области восстановили знаки на семи дорогах
24 июня 2024, 14:07

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожники восстановили знаки на 7 дорогах региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В рамках екженедельных обследований специалисты проводят мониторинг содержанию дорог и тротуаров, остановочных пунктов.

«Знаки восстановили на на дорогах вблизи д. Дубки Талдомского округа, д. Иванчиково в г. о. Зарайска, д. Дубеево и вблизи д. Бабеево в г. о. Ступино, в с. Лямцино в г. о. Домодедово, а также на 59-м Носовихинского шоссе в Павлово-Посадском округе, ул. Первомайской в Лосино-Петровском и на ул. Первомайской в Ивантеевке», — подчеркнули в пресс-службе.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов и пешеходов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии.

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В Пушкине построят детсад на 300 мест
24 июня 2024, 13:48

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, построят рядом с улицей Зелёная Роща в подмосковном Пушкине, проект получил одобрение Архитектурной комиссии градостроительного совета региона, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«В новом детском саду планируется разместить 12 групп детей возрастом от двух до семи лет. Здание будет переменной этажности — от двух до трёх этажей», — говорится в сообщении.
На первом этаже разместят колясочную, зону ожидания для родителей, групповые ячейки для детей младшего возраста, зал для занятий музыкой, пищеблок и медпункт. На втором также будут групповые ячейки, физкультурный зал, кабинеты психолога и логопеда и постирочная. На третьем этаже разместятся подготовительные группы, там же предусмотрены технические и административные помещения.

Прилегающую территорию благоустроят: установят детские игровые площадки и проведут озеленение.

Завершить строительство детского сада планируется в 2026 году.

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Раскрыты уловки магазинов, разоряющие покупателей
Маркетолог Родочинская: россияне тратят больше денег из-за программ лояльности
24 июня 2024, 13:41

Фото: iStock/Elena Katkova

Программы лояльности являются уловкой магазинов, чтобы заставить покупателей потратить больше денег. Об этом рассказала маркетолог Юлия Родочинская.
«Первая уловка — акции, подталкивающие покупателей к внеплановым тратам, играя на страхе упущенной выгоды и желании экономить. Есть еще программы лояльности — дисконтные, бонусные, партнерские, привязывающие гражданина к конкретной марке, увеличивают средний чек в магазине», — пояснила Родочинская в беседе с NEWS.ru.

Однако она подчеркнула, что проще всего убедить аудиторию сделать лишнюю покупку с помощью искусственного создания ощущения острого дефицита продукта. Это можно сделать, пометив товар как «последний» или подчеркивая невероятно высокий спрос на него.

Маркетолог посоветовала критически оценивать все предложения магазинов и учиться замечать подвох.

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Боец ММА и дети «единороса»: исполнители теракта в Дагестане, отсылка к Корану и связь с НАТО
Теракты в Махачкале и Дербенте: подробности нападения, жертвы, организаторы
24 июня 2024, 13:13

Фото: istock/zabelin

Вооруженные террористы вечером 23 июня совершили нападение на Синагогу и православный храм в Дербенте, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале. О том, кем оказались боевики и кто стоит за организацией теракта, читайте в материале «Радио 1».

Число пострадавших и погибших в Дагестане


В Следственном комитете России сообщили, что жертвами боевиков в Дагестане стали 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник. Среди погибших правоохранителей – начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев, который прибыл на помощь местным коллегам, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. По информации портала «112», ранения получили 44 человека.


Что известно о нападениях в Махачкале и Дербенте


Террористы совершили вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале одновременно. Около 18:00 23 июня боевики с оружием ворвались в православный храм Покрова Пресвятой Богородицы. В момент нападения в церкви шла служба в честь праздника Святой Троицы — там находились около 40 прихожан. Первым делом террористы расстреляли охранника, у которого при себе был лишь газовый пистолет. Следующей жертвой боевиков стал 66-летний настоятель, протоиерей Николай Котельников. Священнику перерезали горло.

После того, как боевики совершили нападения в Синагоге, они подожгли ее. Позже выяснилось, что на дверях обители была отсылка к Корану. На поверхности краской были нанесены: числа 2:120 и 8:39. Предполагается, что их написали боевики.

Далее террористы начали вести перестрелку с правоохранителями, прибывшими на место захвата.

В Дагестане ввели режим контртеррористической операции


Около 20:30 по мск стало известно о введении в Дагестане режима КТО. Правоохранители начали поиски вооруженных боевиков. В операции была задействована конная полиция, патрули, спецназ и другие силовые подразделения. Около 23:00 в НАК (Национальном антитеррористическом комитете – прим. ред) сообщили о завершении в Дербенте активной фазы КТО.

Ближе к ночи комитет сообщил о ликвидации пяти террористов: трое были уничтожены в Махачкале и двое — в Дербенте.

Позже глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что в ходе КТО в Дагестане были ликвидированы шесть боевиков.

Главы Азербайджана и Таджикистана осудили атаки террористов в Дагестане
Главы Азербайджана и Таджикистана осудили атаки террористов в Дагестане


Кем оказались террористы


По информации телеграм-канала «Baza», главарем банды террористов был сын главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман. В группировку входил еще один наследник Омарова Адиль. По предварительным данным, Осман и Адиль Омаров были ликвидированы в результате перестрелки с полицейскими. Третий уничтоженный террорист, предположительно, являлся племянником обозначенного главы района.Сам Магомед Омаров также задержан по подозрению в пособничестве. Вскоре после трагических событий его исключили из партии «Единая Россия» за дискредитирующие действия. Об этом рассказали в региональном отделении.

Одним из убитых боевиков также оказался боец ММА Гаджимурад Кагиров, двоюродный племянник экс-мэра Махачкалы Мусы Мусаева.

В Госдуме теракт связали со спецслужбами Украины и НАТО


В эфире телеканала «Россия-24» депутат Госдумы от Республики Дагестан Абдулхаким Гаджиев поделился подозрениями о том, что за терактом могут стоять спецслужбы Украины и НАТО.

«Как я сказал, за этим могут стоять спецслужбы Украины и стран НАТО», – отметил парламентарий.

Трагедию в Дагестане также прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, теракты в регионе курировались извне. Связь террористов из Дагестана с исламистами. Боевики, устроившие теракт в Дагестане, являются сторонниками международной террористической организации. Об этом изданию РБК сообщил источник в силовых структурах республики.

«Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — заявил собеседник РБК.

По информации телеграм-канала SHOT, подготовка к теракту началась за месяц до его исполнения. В день нападений они координировали свои действия в закрытом чате на шесть человек, сообщает портал.

Глава района в Дагестане Омаров знал, что его сыновья — ваххабиты


По информации портала Baza, в беседе с правоохранителями глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров признался, что был осведомлен о ваххабитских убеждениях некоторых своих сыновей, однако в правоохранительные органы об их радикальных взглядах не сообщал.

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Восстановлено движение по подмытому ранее мосту через Пахру в Подольске
24 июня 2024, 13:13

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Специалисты открыли движение по временному мосту через реку Пахру в деревне Кутьино Подольского городского округа. Восстановительные работы завершены, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«19 июня сооружение было подтоплено из-за сильных дождей. Движение на участке региональной дороги Кутьино - Дубровицы было временно закрыто, запущен альтернативный автобусный маршрут через Щапово», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, рядом продолжается строительство нового моста. Его ввод в эксплуатацию планируется в октябре.

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Подмосковные школьники победили в чемпионате «Профессионалы-2024»
24 июня 2024, 12:56

Фото: пресс-служба министерства образования Московской обрасти

Школьники Подмосковья стали победителями чемпионата «Профессионалы-2024». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Софья Кузнецова и Ярослав Понетайкин из Подольска заняли 1 место среди всех регионов Российской Федерации.

«Наши ребята ежегодно доказывают, что они одни из лучших во всей стране. Мир информационной безопасности развивается с молниеносной скоростью, новые уязвимости и атаки появляются ежедневно, и только такие настоящие и крутые специалисты могут обезопасить всех нас от кибер-преступлений. Наши школьники — пример сплоченности и организованности, и именно они заслуживают быть лучшими среди всех в России» — поделился эксперт-наставник сборной Московской области Денис Ильин.

Итоговый этап чемпионата «Профессионалы» 2024 по компетенции Информационная безопасность среди школьников от 14 лет проводился в Приморском крае.

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В Подмосковье упростили процедуру аттестации педагогов
24 июня 2024, 12:27

Фото: iStock/

Услугу аттестации учителей оптимизировали на региональном портале Московской области, в частности, убран «срок годности» подтверждённой педагогической категории, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Если ранее учителя должны были каждые пять лет подтверждать свою категорию, то теперь исключен срок её действия», — пояснила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Она также добавила, что через областной портал госуслуг можно пройти аттестацию на педагога методиста и педагога-наставника — эта возможность появилась у учителей, ранее подтвердивших высшую квалификационную категорию.

Для прохождения аттестации нужно выбрать соответствующую услугу на госпортале в разделе «Образование», написать полные сведения о своей работе, отметить профессиональные заслуги и прикрепить подтверждающие документы. Решение об аттестации примет специальная комиссия. Услуга бесплатная, оплата пошлин не требуется.

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#педагоги
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Для пушкинских пенсионеров и инвалидов проходят занятия по пескотерапии
24 июня 2024, 12:24

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Пушкинские пенсионеры и инвалиды из дом-интерната рисуют песком⁣. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Пескотерапия — замечательный метод релаксации, который не имеет противопоказаний и ограничений.

«Участники мероприятия увлечённо создавали песочные композиции, изображая животных и растений. Применение мягких, бережных форм психологической работы помогает людям старшего возраста гармонизировать свое душевное состояние, ощутить новые силы, найти единомышленников в сложной жизненной ситуации, привыкнуть к новым условиям проживания, почувствовать себя нужными, окруженными заботой и наполнить свои зрелые годы смыслом», — объяснили в министерстве.
Стоит отметить, что песок помогает развивать тонкую моторику, стимулируя работу мозга, улучшая помять и концентрацию, улучшая настроение.

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Какой сегодня праздник: 24 июня 2024 года, что было в этот день
24 июня 2024, 12:19

Фото: iStock/Nikolaeva Elena

24 июня православные христиане отмечают Духов день.
Подробнее об этом и других праздниках, которые отмечаются 24 июня, а также о знаменитостях, родившихся в этот день, расскажет редакция «Радио 1».

Духов день (День Святого Духа)

Это христианский праздник в честь Святого Духа. В православии празднуется на 51-й день после Пасхи, то есть на следующий день после Пятидесятницы (всегда в понедельник).

День Варнавы

В народе 24 июня отмечают День Варнавы. Праздник посвящён святому Варнаве – апостолу от 70 и основателю христианской общины на Кипре.

День Республики Чувашия

Главный государственный праздник Чувашской Республики. Отмечается он 24 июня с 1995 года. Перед этим праздником повсеместно проходит Акатуй — чувашский народный праздник земли и сохи.

Католическое Рождество Иоанна Крестителя

24 июня католическая церковь отмечает торжественный праздник — Рождество Иоанна Предтечи, который установлен в воспоминание событий, связанных с рождением Иоанна Крестителя. Они описаны в Евангелии от Луки.

День разноцветных стекол

24 июня — День разноцветных стекол. Разноцветные стекла делают мир вокруг совершенно другим. Неважно, через какое вы смотрите.

День оживания музеев

Не стоит воспринимать этот праздник буквально. Музеи хранят память прошлых времён и делают это таким образом, чтобы она оживала в нашем сознании.

23 июня — что было в этот день, какой сегодня праздник
23 июня — что было в этот день, какой сегодня праздник

Родились в этот день

Лионель Месси (1987) Аргентинский футболист.

Владимир Харитонов (1920) — советский поэт-песенник, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Сергей Филиппов (1912) — советский актер театра и кино, народный артист РСФСР.

Марина Ладынина (1908) — советская актриса театра и кино, народная артистка СССР.

Виктор Гесс (1883) — австро-американский физик, нобелевский лауреат.

Григорий Котовский (1881) — советский военный и политический деятель, командир Красной Армии.

Петр Боклевский (1816) — русский художник-иллюстратор.

Иоанн Креста (1542) — католический святой, писатель и поэт-мистик.

Умерли в этот день

Алла Казанская (2008) — советская и российская актриса, театральный педагог, Народная артистка РСФСР.

Леонид Гурвич (2008) — американский экономист еврейского происхождения, старейший Нобелевский лауреат.

Афанасий Кочетков (2004) — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР.

Руфино Тамайо (1991) — мексиканский художник.

Мстислав Келдыш (1978) — советский ученый-математик и механик, академик.

Анатолий Мариенгоф (1962) — русский поэт-имажинист, драматург.

Карлос Гардель (1935) — аргентинский певец, композитор и актер.

Стивен Гровер Кливленд (1908) — 22-й и 24-й президент США (1885-1889 и 1893-1897), государственный деятель.

Именины

Варлам, Варфоломей, Ефрем, Мария.

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#музеи
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