В Подмосковье с начала года отремонтировали более 38 км ЛЭП

Фото: пресс-служба Минэнерго МО
Свыше 38 километров линий электропередачи отремонтировали в Московской области с начала текущего года специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
Ремонт и обновление электрооборудования проводится в рамках реализации программы по повышению надёжности снабжения подмосковных потребителей электроэнергией. Отмечается, что с начала года по этой программе было реконструировано 57,7 км кабельных и воздушных ЛЭП и 52 трансформаторные подстанции.«С начала года выполнен ремонт 38,3 км линий электропередачи. В ходе работ энергетики заменили провод/кабель на линиях электропередачи напряжением 0,4-10 кВ», — говорится в сообщении.
Всего в рамках программы планируется заменить 97 километров проводов линий электропередачи и 657 опор ЛЭП, а также реконструировать 39 подстанций.
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Лев Каштанов