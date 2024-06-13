В Клину провели тренировку на случай масштабного отключения электричества

На базе филиала компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» в Клину провели учения по проверке готовности энергетического и коммунального комплекса Подмосковья к нештатным ситуациям в зимнее время. Они проходили под руководством вице-губернатора – министра энергетики Московской области Евгения Хромушина, сообщили в пресс-службе Минэнерго региона.
Целью противоаварийной тренировки было отработать взаимодействие при ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов.
Фото: пресс-служба Миноэнерго МО
По его словам, сотрудники Минэнерго отправились в город проверить, как ответственные лица справились с ситуацией.
Затем приехали в пансионат для пожилых людей и на ВЗУ, от которого зависит снабжение жителей холодной воды. Все выявленные ошибки тут же были исправлены, а готовые решения было решено масштабировать на весь регион. Хромушин пообещал, что подобные тренировки будут регулярно проводиться по всему Подмосковью.
Фото: пресс-служба Миноэнерго МО
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«Мы специально сконструировали возникновение чрезвычайной ситуации, чтобы посмотреть, как решать возникающие проблемы, и проанализировать ошибки. Согласно плану учений, из строя вышло несколько подстанций, было обесточено две трети жилых домов, социальные объекты, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Нашим энергетикам потребовалось несколько часов, чтобы в учебном режиме «запитать город по резерву», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
Фото: пресс-служба Миноэнерго МО
По его словам, сотрудники Минэнерго отправились в город проверить, как ответственные лица справились с ситуацией.
«Сначала приехали в роддом. Там на случай отключения электричества имеется резервный генератор, в ближайшее время будет установлен дополнительный. Если бы были отключены основной питающий центр и ТП, надо было бы переходить на резервный генератор», – отметил вице-губернатор.Фото: пресс-служба Миноэнерго МО
Затем приехали в пансионат для пожилых людей и на ВЗУ, от которого зависит снабжение жителей холодной воды. Все выявленные ошибки тут же были исправлены, а готовые решения было решено масштабировать на весь регион. Хромушин пообещал, что подобные тренировки будут регулярно проводиться по всему Подмосковью.
Фото: пресс-служба Миноэнерго МО
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Лора Луганская