В Подмосковье пройдет экологическая акция «Сохраним природу вместе!»

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
«Весь собранный объем вторсырья будет доставлен на КПО Восток. Здесь каждая фракция будет добавлена в состав партии, за которой приедет переработчик — чтобы на производстве подарить отходам новую жизнь. За время реализации проекта «Сохраним природу вместе!» собрано и отправлено на переработку более 650 кг картона, стекла и тетрапака», — поделились в министерстве.
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