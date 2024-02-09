В подмосковном заповеднике «Звенигородское городище» усилят защиту природы

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«Устаревший режим охраны не запрещает устройство туристских стоянок на территории «Звенигородского городища». Нет также запрета на разведку и добычу полезных ископаемых. Все это негативно отражается на состоянии памятника природы и ставит под угрозу сохранность ценных природных комплексов и объектов территории. Поэтому был разработан проект о реорганизации этой природной территории», — сообщил глава министерства Тихон Фирсов.
Новое положение о заказнике призвано защитить природные ценности «Звенигородского городища»: уникальную форму рельефа, старые сосновые леса, места произрастания таких редких цветов, как колокольчик персиколистный, фиалка душистая и ландыш майский.
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