В Подмосковье пройдет гастрономический праздник «Русский холодец»

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
«Этот праздник проходит на протяжении 10 лет. Ежегодно гости со всего Подмосковья и других регионов приезжают, чтобы попробовать исконно русское блюдо, приготовленное по более чем 100 рецептам. В рамках мероприятия пройдет конкурс на лучший холодец, в ходе которого также выберут самое креативное исполнение и подачу блюда», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Также на празднике будут работать торговые фермерские точки, мастер-классы и различные конкурсы и хороводы для всех желающих.
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