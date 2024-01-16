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В Подмосковье пройдет гастрономический праздник «Русский холодец»

16 января 2024, 16:56
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Гастрономический праздник «Русский холодец» пройдет в Павловском Посаде. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Праздник состоится 27 января на территории парка в городском округе Павловский Посад.

«Этот праздник проходит на протяжении 10 лет. Ежегодно гости со всего Подмосковья и других регионов приезжают, чтобы попробовать исконно русское блюдо, приготовленное по более чем 100 рецептам. В рамках мероприятия пройдет конкурс на лучший холодец, в ходе которого также выберут самое креативное исполнение и подачу блюда», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.


На мероприятии гости смогут увидеть и попробовать холодец из свинины, курицы, говядины, а еще заливное из стерляди и креветок. Для любителей сладкого подготовили фруктовые студни.

Также на празднике будут работать торговые фермерские точки, мастер-классы и различные конкурсы и хороводы для всех желающих.

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Путин: Россия в 2023 году собрала 147 миллионов тонн зерна
16 января 2024, 17:57

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований заявил, что Россия в 2023 году собрала 143 миллиона тонн зерна, а с учетом новых регионов — 147 миллионов тонн.

Глава государства утверждает, что Россия продолжает уверенно удерживать лидерство на мировом рынке пшеницы.

Ранее вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко заявила, что Россия остаётся мировой кормилицей и надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также министр сельского хозяйства РФ Николай Патрушев высказался о перспективах возобновления зерновой сделки.

В ходе встречи российский лидер также впервые прокомментировал «голую вечеринку» Ивлеевой.

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#россия
#владимир путин
#президент
#лидерство
#зерно
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Историк Николаев: Отказ перенести столицу в Иркутск может привести к катастрофе
16 января 2024, 17:55

Фото: istockphoto.com/Boyloso

Якутский историк, кандидат исторических наук Афанасий Николаев, предложивший президенту России Владимиру Путину перенести столицу страны из Москвы в Иркутск, отметил, что без этой меры может произойти катастрофа в виде распада страны.
«Опоздание может привести к распаду страны. Нельзя сейчас ускоренно развивать азиатские регионы России из Москвы и взаимодействовать со странами АТР. Москва в силу географии опаздывает принять решение. Это сейчас чревато катастрофой. Идея переноса реализуема. Речь идёт не о переселении всей Москвы, а о переезде органов власти и крупного бизнеса за Урал», — объяснил в беседе с Газета.ру Николаев.

Он также вспомнил опыт переноса промышленности из Центральной России на Урал в годы Великой Отечественной войны.

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#москва
#регионы
#урал
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#столица
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На уборку снега во дворах Подмосковья вышли более 16 тыс коммунальщиков
16 января 2024, 17:52

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 16 тысяч специалистов коммунальных служб ликвидируют последствия мощного снегопада в Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области.

«Во дворах и на общественных территориях с раннего утра работают более 16 тысяч специалистов комплексной уборки. Задействовано более 1100 единиц техники», — цитируются в сообщении слова главы ГУСТ Светланы Аиповой.


От снега в первую очередь очищаются проходы к подъездам, пешеходные дорожки, тротуары у домов, проезды во дворы и к контейнерным площадкам. Из коммунальной техники используются самосвалы и погрузчики для вывоза снега, а также трактора для обработки асфальта.


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#густ мо
#уборка
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#подмосковье
#московская область
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Губернатор Кубани Кондратьев объяснил свои слова о запрете вечеринок из-за СВО
16 января 2024, 17:48

Фото: istockphoto/bernardbodo

В пресс-службе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщили, что политик не поручал пересмотреть режим работы ночных клубов из-за СВО на Украине.
Сообщается, что Кондратьев просто «высказал свою позицию», пишет «МК», В пресс-службе отметили, что вопрос о работе ночных заведений решают муниципалитеты и владельцы клубов.

Ранее сообщалось, что чиновник якобы заявил, что «нельзя устраивать бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе».

При этом, по словам губернатора, проведение СВО не означает, что нужно прекратить деятельность театров и музеев.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов заявил, что те, кто вернулся со специальной военной операции совершенно по-другому смотрят на жизнь и не станут без штанов прыгать на каком-то мероприятии, вероятно, имея ввиду «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой.

«Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — заявил глава государства.
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#общество
#сво
#новости
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Зампред подмосковного правительства Нагорная исполнила мечту 10-летней девочки о гитаре
16 января 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная исполнила новогоднюю мечту 10-летней девочки из крымского села Таврического. Анастасия Николка мечтала о классической гитаре. Она любит музыку и рисовать, в будущем собирается стать юристом.
«Чудеса имеют свойство сбываться, особенно в такой волшебный праздник, как Новый год. Мне поручена миссия передать тебе подарок от Деда Мороза – гитару, чехол для неё и принадлежности к ней», – сказала Нагорная во время встречи со школьницей.
Зампред также вручила девочке сладкий подарок и пожелала ей успехов в учёбе и творчестве.

«Ёлка желаний» – ежегодная всероссийская акция, где каждый может стать новогодним волшебником. Подарить сказку детям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжёлыми заболеваниями, а также ребятам из семей военнослужащих, участников СВО и проживающим в новых регионах можно, зайдя на сайт елкажеланий.рф.

Всего за пять лет проведения акции были исполнены желания более 106 тыс детей.

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#ёлка желаний
#дети
#московская область
#подмосковье
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В семи округах Подмосковья провели первые очные семинары для информаторов избирателей
16 января 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Первые очные семинары для информаторов избирателей на выборах президента провели в Московской области, они состоялись в семи округах региона, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Участникам семинара рассказали, как общаться с избирателями, что делать, если возникают конфликтные ситуации, а также как правильно проводить анкетирование избирателей», — говорится в сообщении.

Кроме того, информаторам показали, как пользоваться мобильным приложением «ИнформУИК», куда нужно будет вносить данные, полученные в ходе поквартирного обхода.

Очные семинары будут проходить до 16 февраля во всех округах Подмосковья.

Ранее сообщалось, что адресным оповещением избирателей в Московской займутся более 15 тысяч информаторов, поквартирные обходы будут проводиться с 17 февраля по 7 марта. Выборы президента Российской Федерации состоятся в середине марта. Впервые они будут проводиться три дня — 15, 16 и 17 марта.

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#выборы
#президент
#подмосковье
#московская область
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В Климовске начали масштабные работы по ремонту подвальных помещений
16 января 2024, 17:37

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Начата реализация масштабной программы по ремонту подвальных помещений в Климовске. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Масштабную программу в Климосвке начали реализовывать с сегодняшнего дня.

«На первом этапе предстоит провести очистку и уборку подвальных помещений от мусора, затем в апреле начнутся ремонтные работы, которые включат в себя гидроизоляцию помещений, бетонирование полов, обустройство приямков и установку насосов для откачки воды. После окончания отопительного сезона, начнутся работы по замене инженерных коммуникаций ХВС, ГВС, центрального отопления, канализации и электрики в 139 домах Климовска», — поделился гендиректор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.

Уже начали расчищать первые 28 жилых домов. В общей сложности будет приведено в порядок около 136 подвалов в жилых домах.

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#подмосковье
#климовск
#ремонт
#фонд
#капитальный ремонт
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Путин впервые прокомментировал «голую вечеринку» Ивлеевой
Путин: вернувшиеся с СВО не будут прыгать без штанов на каком-то мероприятии
16 января 2024, 17:31

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов заявил, что те, кто вернулся со специальной военной операции совершенно по-другому смотрят на жизнь и не станут без штанов прыгать на каком-то мероприятии, вероятно, имея ввиду «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой.
«Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — заявил глава государства.

Он добавил, что люди после участия в СВО смотрят на жизнь совершенно по-другому.

Напомним, в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR состоялась скандальная «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой. Там собрались звезды российского шоу-бизнеса такие как Филипп Киркоров, Лолита, Глюкоза, Ксения Бородина, Ксения Собчак и другие. Формат мероприятия предполагал минимум одежды на гостях. При этом рэпер Vacío пришёл на мероприятие в одном носке, прикрывавшем половой орган. Однако, на одной из опубликованных фотографий с вечеринке, носок сполз с рэпера, после чего он остался абсолютно голым.

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#киркоров
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На автобусный маршрут №34 в Солнечногорске вывели ещё один автобус
16 января 2024, 17:16

Фото: пресс-служба правительства МО

Дополнительный автобус вывели на маршрут №34 в Солнечногорске по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
На то, что на маршруте не хватает транспорта, пожаловалась местная жительница Татьяна Косых.

«Татьяна Ивановна нам подсказала, что не хватает автобусов на 34-м маршруте. Мы добавили еще один – большого класса», — сказал Андрей Воробьёв.

Глава региона проехал на автобусе вместе с Татьяной Косых, чтобы убедиться, что транспорт ходит по расписанию.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьёв посетил котельную в солнечногорском микрорайоне Миронцево, проверил её работу и рассказал, что оборудование планируется обновить.

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#андрей воробьёв
#солнечногорск
#автобус
#московская область
#подмосковье
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