В Подмосковье прошел методический интенсив для студентов педагогических ВУЗов

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Будущих воспитателей Подмосковья научили работать с современным оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Мероприятие проходило на базе технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.
Кроме этого, благодаря полученным знаниям будущие педагоги и воспитатели смогут создавать алгоритмы, программировать с помощью пиктограмм и работать с цифровыми лабораториями, а также более эффективно развивать логическое мышление у своих учеников.
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«В интенсиве приняли участие более 180 студентов из Коломенского университета, Орехово-Зуевского университета и Губернского колледжа. Это студенты, которые в будущем планируют работать в системе дошкольного образования. Они успешно освоили новые методики и приобрели навыки работы с учебным оборудованием в таких областях, как логика, математика, робототехника и естественно-научная грамотность», — подчеркнули в пресс-службе министерства.
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Мира Полтева